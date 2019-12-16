Antalya'da çıkan hortumda kaybolan Kader Buse Acar’dan 326 gün sonra iz

Antalya'da 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın babası, otomobilin ön tamponunu bulduklarını açıkladı

Kemer’de, 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar’ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın izine, 326 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı aile kendi imkânlarıyla da arama çalışmalarını sürdürüyor. Kader Buse’nin babası Ahmet Acar’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı açıklamada, derede yaptıkları aramada, kızının içinde sürüklendiği otomobilin ön tamponunu bulduklarını açıkladı

"Bu cihazları buraya getirmek bu kadar zor mu?"

Otomobilin parçasının 2 hafta önce bulduklarını belirten Ahmet Acar, “Parayla dedektörcü tutup derede arama yaptık. Arabamızın ön tamponunu bulduk. Bu umut da bitti. Ben derede çalışıyorum” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın elinde altına duyarlı dedektör, Çanakkale Üniversitesi’nde ise kemik tarama cihazı bulunduğunu, bu cihazlarla derede arama yapılmasını talep eden baba Acar, “Bu cihazları buraya getirmek bu kadar zor mu? Derenin ıslah edilmesini istedik, o da yapılmadı. Biz dereden ümidimizi kesmek istiyoruz. Babişimi, kızımı istiyorum” dedi.