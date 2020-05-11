Antalya’da dört saatlik izni fırsat bilen yaşlı adam çırılçıplak denize girdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yasak olmasına rağmen sahile giden bir kişi, çırılçıplak denize girdi. Bir süre sonra denizden çıkarak elbiselerini alan adam gözden kayboldu. Sahile balık tutmak için gelen bir kişi de kayıp doktoru arama çalışmaları yapan ekipler tarafından fark edilerek uzaklaştırıldı.

Selinus sahiline saat 11:30 sıralarında gelen yaşlı adam, deniz kıyısına yaklaşarak elbiselerini çıkarmaya başladı. Bir müddet sonra üzerinde sadece şortu kalan adam, onu da çıkarıp, çırılçıplak denize girdi. Kıyıda bir süre denize giren adam, daha sonra sudan çıkıp, tekrar elbiselerini giyerek uzaklaştı.

Diğer yandan oltasını alarak sahile gelen bir kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Denizde kaybolan doktor Orhan Bican’ı arama çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan ekipler, balık tutmaya gelen vatandaşı uyarıp, sahilden uzaklaştırdı.