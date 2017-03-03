 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.771
  • Altın 146,677
  • Dolar 3,7147
  • Euro 3,9085
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Antalya'da FETÖ'den 21 tutuklama

»
Antalya'da FETÖ'den 21 tutuklama
Antalya'da FETÖ'ye finansal destek sağladıkları öne sürülen 22 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan, 21'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya ve Isparta'da FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, Serik Genç İşadamları Derneği üyesi 22 zanlı, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

FETÖ'ye finans sağladıkları belirtilen zanlılardan 21'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye ve ABD Rakka düğümünü çözebilir mi?03 Mart 2017 Cuma 11:41
  • Maas Bozdağ'a görüşlerini iletmekte kararlı03 Mart 2017 Cuma 11:37
  • Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan 10 maddede neden "Hayır" diyeceğini açıkladı03 Mart 2017 Cuma 11:34
  • Türkiye ile Rusya arasında bir ilk03 Mart 2017 Cuma 11:33
  • Lise öğrencisi 200 kişinin tecavüzüne uğradı03 Mart 2017 Cuma 11:32
  • "'Evet' cephesinde sıkıntılar büyüyor"03 Mart 2017 Cuma 11:26
  • Samsat'ta deprem korkusu sürüyor03 Mart 2017 Cuma 11:25
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Türkiye'nin patronu değilsiniz03 Mart 2017 Cuma 11:24
  • FETÖ liderinin Kanada'da 10 odalı bir çiftlik evi var03 Mart 2017 Cuma 11:09
  • Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu; aralarında müdürlerin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı03 Mart 2017 Cuma 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti