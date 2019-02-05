Antalya'da fırtına: 5 ilçede okullar tatil edildi

Antalya’da fırtına ve hortum riski nedeniyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Antalya Valisi Münir Karaoğlu, “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü uyarısı gereği Kemer, Kumluca, Finike, Demre,ve Kaş ilçelerimizde fırtına hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden valiliğimiz 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısına göre, Antalya’nın batı bölgelerinde rüzgarın hızı 90 kilometreye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde Kaş ve Finike arasındaki kıyı şeridinden rüzgarın hızının 100 kilometreye ulaşacak.