Antalya'da Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü

Serik'e bağlı Merkez mahallesinde oturan zabıta memuru Hakan ve Saniye Saka'nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, dün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı görevlinin fotoğrafını çekti.
DHA'nın aktardığı habere göre, duruma sinirlenen kargo görevlisi, Kuzey Kaan'ı itekleyip apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koştu.
Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden hızla uzaklaştı. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen baba Hakan Saka, oğlunu darp eden kargo görevlisi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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