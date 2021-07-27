  • BIST 1.345,480
  • Altın 494,55
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0650
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Antalya'da kır düğününde 15 metrelik çam devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

»
AA’nın haberine göre Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında dün yapılan düğünde, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi.
Antalya'da kır düğününde 15 metrelik çam devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

AA’nın haberine göre Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında dün yapılan düğünde, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi.

Devrilme sonucu 10 kişi yaralanırken, 44 yaşındaki Mustafa Ölmez kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı dokuz kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kır düğünü yapılan işyerinin sahibi E.Y.’yi gözaltına aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Perinçek: “Türkiye’nin bir KKTC stratejisi yok”25 Temmuz 2021 Pazar 16:09
  • Nuray Sancar: Afganistan'dan Kıbrıs'a kayıt dışı siyaset25 Temmuz 2021 Pazar 10:05
  • FT’nin Erdoğan analizi: Dalkavukları tercih etti25 Temmuz 2021 Pazar 10:04
  • Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Lozan için zafer diyenler, tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar25 Temmuz 2021 Pazar 09:59
  • LeMan, Erdoğan'ın selin vurduğu Rize'de çay dağıtmasını kapağına taşıdı24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:11
  • Gladyator filmi oyuncusu Mike Mitchell, Fethiye'de ölü bulundu24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:09
  • Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, G20'de "İklim Dirençli Şehirler" için bütünleşik stratejilere vurgu yaptı24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:33
  • "BMGK'nın açıklamasını tümüyle reddediyoruz"24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:32
  • Oruç Reis gemisinin işletme ihalesini Binali Yıldırım'ın yakın arkadaşı aldı24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:23
  • ORC son seçim anketini açıkladı: AK Parti ve MHP'yi üzecek sonuçlar24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti