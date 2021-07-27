Antalya'da kır düğününde 15 metrelik çam devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

AA’nın haberine göre Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında dün yapılan düğünde, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi.
Devrilme sonucu 10 kişi yaralanırken, 44 yaşındaki Mustafa Ölmez kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Yaralı dokuz kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kır düğünü yapılan işyerinin sahibi E.Y.’yi gözaltına aldı.
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