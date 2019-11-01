Antalya'da Kürt öğrencilere ırkçı saldırı

Antalya’da 3 üniversite öğrencisi kaldıkları KYK yurdunda ülkücü öğrencilerin saldırısına uğradı. Öğrenciler, saldırganların, ‘Kürt ve HDP’liyi barındırmayacağız’ diyerek tehdit ettiklerini ifade etti

Antalya Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören 3 Kürt öğrenci kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtta dün gece ülkücü öğrencilerin ırkçı saldırısına maruz kaldı.

Saldırıda yaralanan öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şubesi’ne başvurup, saldırganlar hakkında polise şikayette bulundu.

Yapılan şikayete rağmen saldırganların henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi.

‘Kürt ve HDP’liyi barındırmayacağız’

Saldırıya uğrayan öğrencilerden A.B., daha önce de benzer saldırılara maruz kaldıklarını dile getirdi.

A.B., dün gece yaşananları ise şöyle anlattı: “Ülkü Ocakları üyesi Muharrem ve Şahin isimli kişiler, kaldığımız odaya gelip ‘Kürt ve HDP’liyi burada barındırmayacağız’ diyerek, ben ve diğer iki arkadaşımı zorla odadan dışarı çıkardı. 301 nolu boş bir odaya götürüp darp ettiler. Odada yaklaşık 20 civarında kişi vardı. Yurtta kameralar var, kaydetmiştir yaşadıklarımızı. Saldırıdan kaynaklı yüzümde, boynumda ve burnumda ciddi zedelenmeler mevcut. Hastanede tedavi gördükten sonra saldırganlardan gruptan şikayetçi olduk.”