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Antalya'da yağmur sevinci

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Antalya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor. Yağışların, öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yangınlardan etkilenen bölgede, yağmur sevinç yarattı.
Antalya'da yağmur sevinci

Antalya merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanağın etkili olması vatandaşları mutlu etti.

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Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu söyledi.

 

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Bölgede sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.

Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarından itibaren ise sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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