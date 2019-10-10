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Antalya’daki Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda 11 Yaşındaki Kıbrıslı Rum çocuk ikinci geldi

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Antalya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’na katılan 11 yaşındaki Aleksandros Kkosti’nin, ikincilik madalyası aldığı belirtildi.
Antalya’daki Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda 11 Yaşındaki Kıbrıslı Rum çocuk ikinci geldi

Alithia gazetesi, 11 yaşındaki Aleksandros Kkosti’nin, Türkiye’de kendi hikayesini yazdığını, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya elde ettiğini yazdı.

Kkosti’nin, 2018 yılında ise Tayland’daki müsabakada altın madalya kazandığını ayrıca WKO unvanına da sahip olduğunu yazan gazete, Kkosti’nin Türkiye’ye babası ve antrenörü  ile birlikte gittiğini belirtti.

Habere göre Kkosti’nin annesi Reporter isimli internet sayfasına yaptığı açıklamada, oğlunun bugüne kadar elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

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