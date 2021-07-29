Antalya'daki yangın sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi mahsur kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle birçok ev yanarken, bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise mahsur kaldığı belirtildi.

Manavgat'ta dün 12.00 sıralarında farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar öldü, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.

Akseki ilçesinde de orman yangını başlarken rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçradı. Yangında Kepez'de evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

10 kişi mahsur kaldı

Yangındaki can kaybını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Uyarıları boşuna yapmıyoruz, lütfen vatandaşlarımız uyarılarımızı dikkate alsınlar. Kepez'de evinde yalnız kalan bu amcamız bu nedenle vefat etmiştir. Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var, restorancı oldukları tahmin ediliyor, helikopterle getirebilme şansımız maalesef, hava şartlarından dolayı yok" dedi.

Pakdemirli, "Bazı vatandaşlarımız dumandan etkilenmiş, bazıları paniklemiş, hastanelerde ziyaret ettik. Dileğimiz hem Manavgat hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki yangınların bir an önce sonlandırılması. İnşallah bir an önce bu yangınları kontrol altına alırız" açıklamasını yaptı.

Pakdemirli: Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada da, Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor" dedi.

Ekiplerin etkili şekilde müdahalesini sürdürdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.

Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden." değerlendirmesinde bulundu.

"Soruşturma sürüyor"

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok." dedi.

Antalya'nın yanı sıra Adana ve Mersin'de de yangınların olduğunu belirten Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dumandan etkilenen vatandaşlarının çoğunun taburcu olduğunu, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ın dışında Adana'da ve Mersin'de de yangınların olduğunu söyledi.

"Sahada hiçbir şeye ihtiyaç yok"

Yangın kontrol altına alındıktan sonra zarar tespitlerinin yapılacağını belirten Pakdemirli, tespitler yapıldıktan sonra vatandaşların yarasının sarılması yoluna gidileceğini kaydetti.

Bir gazetecinin bölgede herhangi bir ihtiyacın olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Pakdemirli, "Şu an sahada ne iaşe ne yemek ne su, ne de başka bir şeyle ilgili herhangi bir ihtiyaç yok. Burada evlerinden olan veya tahliye etmek zorunda kaldığımız evlerle alakalı da vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarının da yüzde 90'nından fazlasının reddedildiği, vatandaşımızın kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Pakdemirli, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ile ilgili ölçümlerin, yangından birkaç hafta sonra çıkacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı: 27 yıllık yöneticiyim, hiç böyle bir yangın görmedim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, CNN Türk'te yangından hemen sonra katıldığı canlı yayınında, "Bugün en kötü günümüzü geçiriyoruz Antalya olarak. Hiç böyle bir yangın görmedim, 27 yıllık yöneticiyim” açıklamasını yaptı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.

Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti. Bölgeyi tamamen duman kaplarken yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.