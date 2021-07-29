Antalya'daki yangın sürüyor | 3 kişi yaşamını yitirdi; Manavgat Belediye Başkanı, 7-8 mahallenin 'tamamen yok olduğunu' açıkladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gelen son bilgiye göre, saat 15.00 itibarıyla yangın Evrenleryavşi Mahallesi'ni de etkisini altına aldı. Yangın nedeniyle birçok ev yanarken, bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yangında 138 kişinin etkilendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı" açıklamasını yaptı.

Manavgat'ta dün 12.00 sıralarında farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar öldü, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu. 18 mahalle boşaltıldı.

Akseki ilçesinde de orman yangını başlarken rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçradı. Kepez'de evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AFAD'dan Manavgat'taki yangına ilişkin yapılan açıklamada, 1'i ağır olmak üzere 138 kişinin etkilendiğini, 58 kişinin tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yerine ve cana yönelik tehdit bulunmadığını bildirdi. Pakdemirli, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var" dedi.

Pakdemirli, "Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, yangınlara havadan müdahalenin sabahın erken saatlerinde başladığını, zorlu şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, rüzgârın çok kuvvetli, nemin de düşük olması nedeniyle çalışmaların zorlaştığını bildirdi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, "Elbette yangınların tespiti son derece önemli ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması, mümkünse cana ve mala zarar gelmemesi konusu daha önemli. Arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir." ifadesini kullandı.

"İlerleyen saatlerde ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir"

Pakdemirli, tüm kamu kurumlarının da çalışmalara destek verdiğini söyleyerek, en kısa zamanda yangınları kontrol altına almak için cansiperane çalışıldığını kaydetti.

Vatandaşlara emniyetin, jandarmanın, AFAD'ın çağrılarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Pakdemirli, "Boşaltılması gereken yerleri boşaltalım. Şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok ama ilerleyen saatlerde rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir." diye konuştu.

"Temennimiz yangınların kontrol altına alınması"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Akseki'deki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, başsağlığı diledi.

Gece boyunca yangınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, kendilerinin de hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Temennimiz hem Manavgat'taki hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesidir." dedi.

Orman teşkilatı, belediyeler başta olmak üzere tüm kurumların gayretli şekilde çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, "İnşallah can kaybı olmadan yangınları kontrol altına alıp söndürürüz." ifadesini kullandı.

Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Çok büyük yangın

Yangınla ilgili son durum hakkında bilgi veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Çok büyük yangın. Dün 12.00 gibi başladı. 4 ayrı noktada başladı ve halen devam ediyor. En büyük olumsuzluk çok geniş bir havzada sürüyor. Şu an son geldiği nokta gece boyu bütün ekipler çalıştı, hepimizi ayaktaydık. Kuzeyli güneyli 30 kilometre, doğulu batılı 40 kilometrenin üzerinde bir havzayı aldı ve tamamen yayıldı" dedi.

"7-8 mahalle tamamen yok oldu"

Gece havadan müdahale edilemeyince rüzgar nedeniyle karadan müdahalenin yetersiz kaldığını aktaran Başkan Sözen, "Çevre ilçelerden ve illerden bütün ekipler teyakkuzda. Devletin bütün unsurları vatandaşlarla beraber teyakkuzda ama maalesef ki çok büyük kayıplarımız var. Yaralılarımız var, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. Hala devam ediyor, en büyük olumsuzluk çok etkili bir rüzgar var. Yangına müdahale edilmekte çok zorluk çekiliyor. Arazi şartları, biraz da yangın kırsalda arazi şartlarında da karadan müdahaleyi zorlaştırıyor. En kötü tarafı da şehir merkezine kadar indi. Ulukapı Kirten mahallemiz var, Manavgat'a bitişik. Çeltikçi mahallemiz var, Işıklar mahallemiz var, tamamında Manavgat merkeze kadar indi. Önüne geçmeye çalışıyoruz. En büyük duamız bir an ince rüzgar kesilir etkisini kaybeder ama çok büyük kaybımız var ve devam ediyor, aynı hızla devam ediyor" diye konuştu.

"Çaresiz kalmanın insanı ne hale getirdiğini gördüm"

Oymapınar Mahallesi'nde 7-8 evin ve baraj havzasının yandığı bilgisinin kendisine ulaştığını aktaran Başkan Sözen, şöyle devam etti:



"Oraya birkaç tane makine sevk ettik. Bütün komşu il ve ilçelerin, belediyemizin ekipleri, ormanın, polisi ve jandarmanın kadroları herkes teyakkuzda. Akılalmaz bir üzücü süreç, dün 12.00'den beri ayaktayız. Çaresiz kalmanın ne anlama geldiği gördüm. Çaresiz kalmanın insanı ne hale getirdiğini yaşadım, gördüm. Anlatılmaz, kimseye dilemiyorum. Bir an önce bunu atlatalım, bütün ülkemin duasına ihtiyacımız var. Manavgat'ta herkes ayakta, çiftçimiz ilaç makinelerine su doldurup yangına müdahale ediyor. Çimento fabrikaları mikserleriyle su taşıyor. Traktörleriyle su taşıyorlar. Eline hortumunu alan müdahale etmeye çalışıyor. İnsan gücünü yetmeyeceği bir noktadayız şu anda. Anlatılmaz, çok hızlı yürüyor. Bir bakıyorsunuz, 5 dakika içinde 3 kilometre yürümüş, 4 kilometre yürümüş. Havadan müdahalede de rüzgar olumsuz etken. Aynı zamanda da korkunç bir duman var. Lokasyon belirleyemiyor helikopterler, nokta belirlemekte zorluk çekiyorlar ama herkes canhıraş çalışıyor. Vatandaşların özel araçlarıyla yola çıkması sebebiyle yollar, kavşaklar, trafik sıkıntılı. Olay yerine gidecek teknik araçlar geç ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan ricam, özel araçlarıyla ana arterlere kavşaklara çıkmasınlar."

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı: 27 yıllık yöneticiyim, hiç böyle bir yangın görmedim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, CNN Türk'te yangından hemen sonra katıldığı canlı yayınında, "Bugün en kötü günümüzü geçiriyoruz Antalya olarak. Hiç böyle bir yangın görmedim, 27 yıllık yöneticiyim” açıklamasını yaptı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.

Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti. Bölgeyi tamamen duman kaplarken yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.