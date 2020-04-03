  • BIST 89.453
  • Altın 347,213
  • Dolar 6,6993
  • Euro 7,2357
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Antarktika'da 90 Milyon Yıl Önce Yağmur Ormanı Olduğuna Dair Kanıt Bulundu

» »
Antarktika'da 90 Milyon Yıl Önce Yağmur Ormanı Olduğuna Dair Kanıt Bulundu
Antarktika'da 90 Milyon Yıl Önce Yağmur Ormanı Olduğuna Dair Kanıt Bulundu

Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı bulunduğuna dair kanıt elde edildi.

Science Daily'nin haberine göre, İngiliz ve Alman bilim insanları, bu kanıta, Amundsen Denizi'nde Pine Adası yakınında kutup araştırma gemisinin sondaj makinesi kullanarak deniz tabanından aldığı örneği inceleyerek ulaştı.

Ayrıntıları Nature dergisinde yayımlanan çalışma sırasında, ince taneli killi ve alüvyonlu tortu örneğinin 90 milyon yaşında olduğu tespit edildi.

Tortuyu bilgisayarlı tomografiyle inceleyen bilim insanları, orman toprağı, polen, tohum ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerini keşfetti.

Çalışma ekibinden Prof. Dr. Tina van de Flierdt, "90 milyon yaşındaki bu ormanın saklı kalması istisnai bir durum ancak açığa çıkardığı dünya çok daha şaşırtıcı. Karanlık aylar boyunca bile bataklık bulunan ılıman yağmur ormanları, Güney Kutbu'na yakın bir noktada yetişebilmiş. Bu beklediğimizden daha sıcak bir iklimi ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Araştırma ayrıca 115 ila 80 milyon yıl önce Tebeşir Dönemi sırasında atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin de daha yüksek olduğu fikrini uyandırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 99 Milyon Yıllık Kehribar İçinde "En Küçük Dinozor Fosili" Keşfedildi12 Mart 2020 Perşembe 10:44
  • Kenya'da, dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından katledildi!11 Mart 2020 Çarşamba 12:39
  • Brezilya’da sel ve heyelanlar10 Mart 2020 Salı 10:30
  • Biyologlar Derneği, İklim Değişikliğine Kıbrıs’tan Bakış Temasıyla Forum Düzenliyor09 Mart 2020 Pazartesi 12:49
  • Okyanuslardaki azalan oksijen su altı yaşamını tehdit ediyor03 Mart 2020 Salı 11:26
  • Brezilya Kıyılarında Karaya Oturan Gemide Petrol Sızıntısı Tespit Edildi03 Mart 2020 Salı 10:56
  • SAD-AFAG Koordinasyon Kurulu Başkanı Kıraç: Akdeniz foklarını yatak odasında rahat bırakın03 Mart 2020 Salı 10:48
  • Mobilya Sanayicileri Derneği alayköy Bölgesi’nde Hurma Ağacı Dikti02 Mart 2020 Pazartesi 14:12
  • Okyanuslardaki azalan oksijen su altı yaşamını tehdit ediyor01 Mart 2020 Pazar 23:35
  • Bio-Der: “Sosyal Konut Projesi gelişi güzel bir betonlaşma yaratacak”01 Mart 2020 Pazar 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti