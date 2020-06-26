Antarktika'da sürpriz keşif: Denizdeki buzlar eridikçe, penguenler mutlu oluyor

Bilim insanları, Antarktika'daki Adelie penguenlerinin deniz buzlarının azalmasından mutluluk duyduğunu keşfetti.

İklim modelleri, kıtadaki deniz buzlarının bu yüzyılda hızla eriyeceğini öngörürken, bu ikonik kutup hayvanı buzların erimesinden mutlu olan nadir hayvanlardan biri olabilir.

Kutup biyologları, kıtanın en yaygın penguen türü Adelie’nin deniz buzlarının seyreldiği dönemlerde daha fazla üreme eğilimi gösterdiğini biliyordu. Ancak şimdiye kadar, bunun nedeni çözülememişti.

Japonya Ulusal Kutup Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, GPS cihazları ve video kameralar yerleştirdikleri 175 pengueni, buzlu koşulların değişim gösterdiği 4 mevsim boyunca gözlemledi.

Bu gözlemler, panguenlerin yürüme, yüzme ve dinlenme gibi davranışlarının kategorize edilmesine ve dalışlar sırasında yakalanan av sayısının hesaplanmasına olanak tanıdı.

Enstitünün baş araştırmacısı Yuuki Watanabe, “Nedeni çok basit. Bu penguenler deniz buzları azaldıkça mutlu oluyor” dedi.

Penguenlerin buzun azaldığı koşullarda yürümek yerine yüzerek seyahat edebildiğini söyleyen Watanabe, şöyle devam etti:

Penguenler yüzerken, yürüdüklerinden dört kat hızlı hareket eder. Suda çok gösterişli olabilirler ama karada epey yavaş kuşlardır.

Deniz buzlarının yoğunlaştığı dönemlerde penguenler, avlanacakları suya erişmek için uzun süre yürümek ve buzda çatlak aramak zorunda kalıyor. Ancak buzların seyreldiği dönemlerde istedikleri yerden suya dalabiliyor.

Phys.org’un haberine göre bu durum, enerji ve vakit tasarrufu sağlıyor. Ayrıca penguenlerin avlanma menzillerini de genişletiyor. En önemlisi de rekabeti azaltıyor ve ana besin maddeleri olan krillerden daha fazlasını bulmalarına olanak tanıyor.

Çünkü deniz buzlarının seyrelmesi, suya daha fazla güneş ışığı girmesi anlamına geliyor ve bu da krillerin yediği planktonların sayısını artırıyor.

Öte yandan bu durumu, Antarktika’nın sadece ana, kıtasal kısmında yaşayan penguenlerin deneyimlediği görüldü. Antarktika Yarımadası'nda veya diğer adalarda yaşayan penguenler içinse bunun tersi geçerliydi. Bulgularını Science Advances'ta yayımlayan bilim insanları şimdi bunun nedenini araştırmaya hazırlanıyor.

Ayrıca iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, Antarktika penguenlerini de büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Örneğin dünyanın en büyük 2. imparator penguen kolonisi, Antarktika’da kopan bir buz kütlesi sonucu, binlerce yavruyla beraber tek gecede yok olmuştu.

Buz kütlesinin 2016’da Halley Körfezi’ne düşmesinden bu yana, bölgede herhangi bir üremenin gerçekleşmediği kaydedilmişti.