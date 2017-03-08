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Antarktika’nın bilinmeyen 25 özelliği

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Antarktika’nın bilinmeyen 25 özelliği
Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan, bazı yerlerine 2 milyon yıldır yağmur yağmayan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta olan Antarktika hakkında hiç duymadığınız bilgiler...

1. Antarktika dünyanın en büyük çölüdür.
2. Antarktika dünya üzerinde sürüngen bulunmayan tek yerdir.

3. Dünyanın en soğuk yeri Antarktika üzerindedir. Buranın sıcaklığı – 93.2 dereceye kadar düşebiliyor.
4. Antarktika'nın bazı bölgelerine son 2 milyon yıldır yağmur ya da kar yağmış değil.

5. Antarktika'da kırmızı renkli bir şelale bulunuyor.
6. Antarktika'da sadece bir tane ATM bulunuyor.
7. Dünya tatlı suyunun %90'ı Antarktika'da bulunuyor.

8. 20'lik dişleriniz çıkmadan ve apandistiniz alınmadan Antarktika'da çalışamazsınız.
9. Antarktika'da, Arctic bölgesi dışında kutup ayısı bulunmuyor. Ancak penguenlerin sayısı hayli fazla.

10. Yeryüzünde saat dilimi olmayan tek kıta Antarktika'dır.
11. Antarktika dünyanın en soğuk, en rüzgarlı, en yüksek ve en kuru kıtasıdır.

12. Antarktika'daki buzul erimeleri, yer çekiminde küçük bir değişim meydana getirmiştir.

13. Antarktika'da okulu, hastanesi, oteli, posta ofisi, interneti, televizyonu ve cep telefonu kullanımı Chile isimli bir kasaba bulunuyor.

14. Antarktika'daki buzul tabakası en az 40 milyon yıldır bulunuyor.
15. Antarktika'nın altında 300 tane göl bulunuyor ve bu göller yeryüzünün merkezinin sıcaklığından ötürü donmadan kalabiliyor.
16. Antarktika'da ölçüle en yüksek sıcaklık 14.5 derecedir.

17. Erebus Dağı, yeryüzünün en güneyinde bulunan yanardağdır. Bu dağ, kristal püskürtüyor.
18. Antarktika bir zamanlar Kaliforniya kadar sıcak bir yerdi.19. Antarktika'da en az 7 tane kilise bulunuyor.
20. Antarktika'daki bir bilim insanı, Tinder sayesinde 45 dakika uzağında kamp yapan bir kadınla çıkma olanağı elde etti.
21. Antarktika'da her yer buzla kaplı. Sade yüzde 1'lik bir kısmında buz bulunmuyor.
22. En büyük buz dağı Antarktika'da keşfedildi. Büyüklüğü Jamaika'dan daha fazla.23. Antarktika'daki bir buz dağının ortalama kalınlığı yaklaşık olarak bir mildir.
24. 1977 yılında Arjantinli bir hamile kadın Antarktika'ya gönderildi. Çocuk doğduğunda Antarktika'da doğan ilk insan o olmuş oldu.
25. Antarktika'nın bazı bölgelerinde rüzgar 320 km hıza kadar çıkabiliyor.

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