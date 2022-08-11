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Antartika'da Deniz Buzu Seviyesi Rekor Seviyede Azaldı

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İklim değişikliğinin artan deniz seviyeleri ve eriyen buzullara ilişkin etkileri ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı. Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), kayıtların tutulmaya başladığı 44 yılın en düşük Temmuz ayı buz
Antartika'da Deniz Buzu Seviyesi Rekor Seviyede Azaldı

İklim değişikliğinin Antarktika buzullarına etkisine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) uydu izleme servisinin kayıtlarına göre, geçtiğimiz Temmuz ayında kayıtların tutulmaya başladığı günden bu yana kıtada en düşük buzul seviyesinin tespit edildiği belirtildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Antarktika deniz buzunun büyüklüğünün 1.53 milyon kilometre kareye düştüğünü açıklarken, Temmuz  ayları göz önüne alındığında 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 1,1 milyon kilometre kare altında olduğu aktarıldı.

44 yıldır tutulan kayıtların en düşük Temmuz seviyesinin kaydedildiği belirtilen raporda, son 30 yılın ortalamasının yüzde 7 altına gerilediğinin altı çizildi.

C3S, rekor düşüşün Şubat 2022’den bu yana devam ettiğini sözlerine ekledi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, aylık bülteninde Güney Okyanusu’nun geçtiğimiz ay “ortalamanın altında deniz buzu konsantrasyonuna sahip olduğunu” söyledi.

Kuzey Avrupa ve İngiltere’nin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir ayda C3S, Temmuz ayının kıtanın çoğu için ortalamadan daha kuru olduğunu ve çeşitli yerlerde bir dizi düşük yağış rekoru kaydedildiğinin altını çizdi.

C3S, Temmuz’un Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Asya ve Avustralya’nın çoğunda anormal derecede kurak geçtiğini vurguladı.

Kıdemli C3S bilim adamı Freja Vamborg rapor ile ilgili, “Küresel sıcaklıklar daha da arttıkça, daha sık ve daha uzun aşırı yüksek sıcaklık periyotları görmeye devam etmeyi bekleyebiliriz” dedi.

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