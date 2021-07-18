  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Anthony Bourdain Belgeselinde Söylemediği Sözlerin Ağzından Çıkması Tartışma Yarattı

» »
2018’de hayatını kaybeden ABD’li şef, yazar ve seyahat programcısı Anthony Bourdain’in hayatıyla ilgili belgeselde, ses klonlama tekniğiyle ağzından hiç çıkmamış sözlerin ona söyletilmesi etik tartışmalarına neden oldu.
Anthony Bourdain Belgeselinde Söylemediği Sözlerin Ağzından Çıkması Tartışma Yarattı

2018’de hayatını kaybeden ABD’li şef, yazar ve seyahat programcısı Anthony Bourdain’in hayatıyla ilgili belgeselde, ses klonlama tekniğiyle ağzından hiç çıkmamış sözlerin ona söyletilmesi etik tartışmalarına neden oldu.

Bourdain, CNN için hazırladığı ‘Parts Unknown’ programı için Fransa’da olduğu sırada otel odasında ölü bulunmuş ve intihar ettiği bildirilmişti.

Dün ABD’de vizyona giren ‘Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain’ belgeselinde şefin gerçek görüntüleri kullanıldı. Ancak yönetmeni Morgan Neville, New Yorker dergisine yapay zeka teknolojisi kullanarak bir diyalog yarattığını anlattı. Üstelik bunu bilmeyen izleyicinin hangisinin gerçekten Bourdain’in ağzından çıktığını hangisinin teknoloji ürünü olduğunu anlayamayacağını söyleyerek övündü.

Bunun üzerine ses klonlama teknolojisinin yalnızca eğlence sektöründe değil, siyaset ve hızla büyüyen metinleri gerçekçi insan seslerine dönüştürmek üzerine çalışan ticari sektördeki geleceği üzerine tartışmalar yeniden alevlendi. Söz konusu teknolojinin gerçeğinden ayırt etmesi güç sahte sesler yaratması, yanlış bilgileri yayma ve siyasi çatışmalara neden olabilme potansiyeli nedeniyle tartışmaların odağındaydı.

Ses yaratma şirketi Descript’in CEO’su Andrew Mason, onay almadan ses klonlama meselesinin kaygan bir zemin olduğuna dikkat çekerek “Hangi durumda etik olup olmadığına dair öznel yargılara dayalı kararlar vermeye başladığınız anda, herhangi bir şeyin etik olduğuna karar verilmesi an meselesi” dedi. Mason şirketlerinin bu tür sesleri, sevdiklerini kaybeden yakınlardan gelen istekler olması durumunda bile reddettiklerini ifade etti.

Ses klonlamanın ortaya çıkmasının ardından film eleştirmenleri ve şefin sevenleri yönetmenin bu tercihinin etik olmadığı yönündeki eleştirileri üzerine yeniden açıklama yapan Neville, yaklaşık 60 saniye süren bu sahnede Bourdain’in ağzından çıkanları, tuttuğu notlardan bulup kullandığını söyledi. Yaptığının ‘modern hikaye anlatıcılığı’ olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Ayrıca yönetmen, Bourdain’in eşi Ottavia Busia’nın da “Anthony sorun etmezdi” diyerek ses klonlamayı onayladığını söyledi. Ancak eşi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yönetmenin bu açıklamasını alıntılayarak “Ben kesinlikle ‘Anthony bunu sorun etmezdi’ demedim” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü fotoğraftaki 'gazeteci çocuk' yaşamını yitirdi18 Temmuz 2021 Pazar 09:46
  • Hellim AB'ye ihraç edilebilecek mi? Hellim dosyası yayında...17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:47
  • Richard Branson'ın Uzay Uçuşu: Simpsonlar'ın Kehaneti Yine Mi Tuttu?16 Temmuz 2021 Cuma 22:30
  • Araştırma: Diş Fırçalamak ve Diş İpi Kullanmak Bunamaya Karşı Koruma Sağlayabilir16 Temmuz 2021 Cuma 20:00
  • Falyalı'dan Havadis Gazetesi’ne dava16 Temmuz 2021 Cuma 14:15
  • Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti16 Temmuz 2021 Cuma 13:24
  • Buğdaydan Tavuk Yapmak Mümkün!15 Temmuz 2021 Perşembe 23:00
  • Çikolatada Şeker Oranı Azalacak15 Temmuz 2021 Perşembe 20:30
  • 2020'de 23 Milyon Çocuk Rutin Aşılarını Yaptıramadı15 Temmuz 2021 Perşembe 20:00
  • Araştırma: Alkol Geçen Yıl 740 bin Kanser Vakasına Neden Oldu14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti