Anthony Bourdain Belgeselinde Söylemediği Sözlerin Ağzından Çıkması Tartışma Yarattı

2018’de hayatını kaybeden ABD’li şef, yazar ve seyahat programcısı Anthony Bourdain’in hayatıyla ilgili belgeselde, ses klonlama tekniğiyle ağzından hiç çıkmamış sözlerin ona söyletilmesi etik tartışmalarına neden oldu.

2018’de hayatını kaybeden ABD’li şef, yazar ve seyahat programcısı Anthony Bourdain’in hayatıyla ilgili belgeselde, ses klonlama tekniğiyle ağzından hiç çıkmamış sözlerin ona söyletilmesi etik tartışmalarına neden oldu.

Bourdain, CNN için hazırladığı ‘Parts Unknown’ programı için Fransa’da olduğu sırada otel odasında ölü bulunmuş ve intihar ettiği bildirilmişti.

Dün ABD’de vizyona giren ‘Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain’ belgeselinde şefin gerçek görüntüleri kullanıldı. Ancak yönetmeni Morgan Neville, New Yorker dergisine yapay zeka teknolojisi kullanarak bir diyalog yarattığını anlattı. Üstelik bunu bilmeyen izleyicinin hangisinin gerçekten Bourdain’in ağzından çıktığını hangisinin teknoloji ürünü olduğunu anlayamayacağını söyleyerek övündü.

Bunun üzerine ses klonlama teknolojisinin yalnızca eğlence sektöründe değil, siyaset ve hızla büyüyen metinleri gerçekçi insan seslerine dönüştürmek üzerine çalışan ticari sektördeki geleceği üzerine tartışmalar yeniden alevlendi. Söz konusu teknolojinin gerçeğinden ayırt etmesi güç sahte sesler yaratması, yanlış bilgileri yayma ve siyasi çatışmalara neden olabilme potansiyeli nedeniyle tartışmaların odağındaydı.

Ses yaratma şirketi Descript’in CEO’su Andrew Mason, onay almadan ses klonlama meselesinin kaygan bir zemin olduğuna dikkat çekerek “Hangi durumda etik olup olmadığına dair öznel yargılara dayalı kararlar vermeye başladığınız anda, herhangi bir şeyin etik olduğuna karar verilmesi an meselesi” dedi. Mason şirketlerinin bu tür sesleri, sevdiklerini kaybeden yakınlardan gelen istekler olması durumunda bile reddettiklerini ifade etti.

Ses klonlamanın ortaya çıkmasının ardından film eleştirmenleri ve şefin sevenleri yönetmenin bu tercihinin etik olmadığı yönündeki eleştirileri üzerine yeniden açıklama yapan Neville, yaklaşık 60 saniye süren bu sahnede Bourdain’in ağzından çıkanları, tuttuğu notlardan bulup kullandığını söyledi. Yaptığının ‘modern hikaye anlatıcılığı’ olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Ayrıca yönetmen, Bourdain’in eşi Ottavia Busia’nın da “Anthony sorun etmezdi” diyerek ses klonlamayı onayladığını söyledi. Ancak eşi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yönetmenin bu açıklamasını alıntılayarak “Ben kesinlikle ‘Anthony bunu sorun etmezdi’ demedim” ifadelerini kullandı.