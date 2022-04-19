Antibiyotik direncine bağlı ölümlerde beş yılda endişe veren artış

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların son beş yılda 600 kat arttığını ortaya koydu.

ABD’de yer alan Washington Üniversitesi tarafından yürütülen ve 204 ülke analizine dayanan araştırma, Lancet dergisinde yayımlandı.

Washington Üniversitesi’nde uzman Dr Christopher Murrat, antibiyotiğe dirençli bakterilerden kaynaklanan küresel ölümlerin sadece beş yılda yüzde 600 arttığını açıkladı.

Bilim insanları, yıllardır mevcut tedavilere dirençli bakteriyel enfeksiyonlar konusunda uyarılarda bulunurken, insanları daha az antibiyotik kullanımına çağırıyor.

DÜNYA ÇAPINDA 5 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Murray, bu yılın başlarında, dünya çapında 5 milyona kadar insanın ilaçlara dirençli enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı. Beş yıl önce yapılan araştırmalarda ölüm sayısı 700 bin olarak açıklanırken, bu oranın beş yılda 600 kat arttığına dikkat çekildi.

Chicago Üniversitesi’nin ‘Big Brains’ podcast’inde konuşan Murray, bilim insanları için bile bu durumun ‘son derece şaşırtıcı’ olduğunu söyledi.

‘KÜRESEL OLARAK CİDDİ BİR SORUN’

Hastalar ne kadar çok antibiyotik kullanırsa, o kadar çok bakteri onlara direnebilir. Buna antibiyotik (veya antimikrobiyal) direnç deniyor.

AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides, “Antimikrobiyal direnç küresel olarak ciddi bir sorun olmaya devam ediyor” dedi.

Antibiyotiklerin çok ve bilinçsiz tüketimi nedeniyle bakterilerin bu ilaçlara karşı daha dirençli hale geldiğini belirten uzmanlar, ilaçların doğru kullanılması ve yeni ilaçlara yatırım yapılması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de sağlık yetkilileri, ilaçların bilinçli tüketilmemesinin bir sonucu olarak, antimikrobiyal direncin Covid-19 salgını sonrası “gizli bir salgın” olarak ortaya çıkabileceği uyarısı yapmıştı.