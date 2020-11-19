  • BIST 1.285
  • Altın 459,447
  • Dolar 7,6750
  • Euro 9,0793
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

Antibiyotiklerin Koronavirüse Etkisi Yok

» »
"Antibiyotikler nezle, soğuk algınlığı, grip ve güncel sorunumuz olan Covid-19 hastalığı gibİ virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkili değildir"
Antibiyotiklerin Koronavirüse Etkisi Yok

Prof. Dr. Nihal Pişkin, 18 Kasım'ın 'Antibiyotik Farkındalık Günü' olduğunu belirterek, doğru antibiyotik kullanımı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Pişkin, birçok hastalığın tedavisinde mikropların üremesini durduran ya da öldüren antimikrobiyal ajanlar kullanıldığını ifade etti. Bunlar içinde antibiyotiklerin en sık kullanılanlar olduğunu anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Ancak antibiyotikler esas olarak bakterilere karşı etkilidir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarında en sık etken olarak karşılaşılan virüslere hiçbir etkisi yoktur. Bu bilinen gerçeğe rağmen nezle, grip gibi antibiyotik tedavisine hiç gerek olmayan hastalıklarda bile antibiyotikler ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Antibiyotiklerin yaygın ve yanlış kullanımı antibiyotik direncine yani bakterilerin antibiyotik varlığında çoğalabilmeleri ve canlılıklarını sürdürebilmeleri durumuna neden olmaktadır. Uzun süredir dirençli bakterilere etkili olabilecek yeni antibiyotikler de geliştirilememiş ve dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar ciddi bir sorun haline gelmiştir" diye konuştu.

Türkiye'de en sık kullanılan ilaçların başında antibiyotikler geldiğini ifade eden Prof. Dr. Pişkin, şöyle konuştu:

"Bir hekim tarafından reçete edilmedikçe, kendi kendine ya da yakınlarımızın önerisiyle antibiyotik kullanılmamalıdır. Bir hekim tarafından önerildiğinde de antibiyotikler mutlaka önerilen doz, şekil ve sürede kullanılmalıdır. Antibiyotiklerin nezle, soğuk algınlığı, grip ve güncel sorunumuz olan Covid-19 hastalığı gibi virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkili olmadığı unutulmamalıdır. Antibiyotiklerin ağrı kesici ve ateş düşürücü etkilerinin olmadığı da dikkate alınmalıdır."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 56 Milyon 564 Bini Geçti19 Kasım 2020 Perşembe 09:58
  • Diş Çürüklerinden Kurtulmak İçin 10 Adım19 Kasım 2020 Perşembe 09:28
  • Antibiyotiklerin Koronavirüse Etkisi Yok19 Kasım 2020 Perşembe 09:22
  • Kovid-19 salgını sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı18 Kasım 2020 Çarşamba 23:46
  • Koronavirüs salgınında kış uyarısı18 Kasım 2020 Çarşamba 23:25
  • Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor18 Kasım 2020 Çarşamba 23:05
  • Araştırma 15 ülkede Kovid-19 vaka oranlarının bildirilen rakamlardan daha fazla olduğunu gösterdi18 Kasım 2020 Çarşamba 22:45
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat18 Kasım 2020 Çarşamba 22:30
  • BioNTech'in geliştirdiği aşı ABD'de de onay bekliyor18 Kasım 2020 Çarşamba 22:23
  • Pfizer, denemelerin sonunda BioNTech ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının %95 etkili olduğunu gördüklerini duyurdu18 Kasım 2020 Çarşamba 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti