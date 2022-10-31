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Antidepresanlar beynin yapısını değiştirebilir

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Bilim insanları şaşırtıcı bir keşifte bulundular. Viyana'daki 35. Yıllık Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji'nde araştırmacılar tarafından sunulan yeni bir araştırmaya göre, bazı antidepresanlar beyinde ciddi değişikliklere neden olabilir.
Antidepresanlar beynin yapısını değiştirebilir

Majör depresif bozukluk (MDB), herhangi bir aktiviteye genel olarak ilgi kaybı ile karakterize edilen bir zihinsel sağlık bozukluğu. Bu sorundan muzdarip kişiler, günlük yaşamlarında büyük sorunlar yaşayabilirler. Ancak bu sorun, beynin bağlantı şeklini değiştirmek için belirli antidepresanlar kullanarak tedavi edilebiliyor.

Daha önce araştırmacılar, anti-depresanların ve hatta davranışsal terapinin ve elektrokonvülsif terapinin MDB’den muzdarip herkeste işe yaramadığını ortaya çıkarmışlardı. Ancak Almanya’da bir grup araştırmacı antidepresanların, hastaların beyin yapılarını değiştirebileceğini iddia ediyor. Bu değişiklik sayesinde de hastalarda gelişme görüldüğü belirtiliyor.

Geçmişte yapılan araştırmalar, ciddi depresyon nöbetlerinin beyinde bulunan gri madde ve beyaz madde hacmindeki değişiklikle ilişkili olduğunu bulmuştu. Her beyin maddesi türü vücudun farklı işlevleriyle ilişkili ve bunlardaki herhangi bir değişiklik beynimizin tepki verme şeklini büyük ölçüde değiştirebiliyor.

Eğer insan beyninin yapısı ile depresif düşüncelerin işleyişi arasında güçlü bir bağlantı olduğu kanıtlanabilirse, MDB gibi hastalıkların teşhis ve tedavi edilme şeklini geliştirmeye yardımcı olabilir.

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