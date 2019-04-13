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Antigone adlı oyunun galası yapıldı

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Antigone adlı oyunun galası yapıldı
Antigone adlı oyunun galası yapıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu Antigone’nin galası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok sanatçının katılımıyla yapıldı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, insan olarak belirişin farklı yönlerini tek başına sunan Antigone, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen ilk tragedya olma unvanını aldı.

Sophokles’in yazdığı ve Murat Çidamlı’nın yönetmenliğini yaptığı tragedya türündeki oyunda doğa, toplum, cinsiyet, yurttaşlık, kardeşlik gibi kavramların birbiriyle çatışmasını performansları ile canlandıran Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçıları ayakta alkışlandı.

Sophokles'in yazdığı Türkiye'nin tiyatro sanatçısı Murat Çidamlı'nın uyarlayıp yönettiği Antigone’nin gösterimi sezon boyunca her Cuma saat 20.00'de Lefkoşa AKM’de. Tarihler şöyle: 19 nisan, 26 nisan, 3 mayıs, 10 mayıs, 17 mayıs, 24 mayıs ve 31 mayıs.

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