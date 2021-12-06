  • BIST 1.927,39
  • Altın 782.23665
  • Dolar 13.798
  • Euro 15.5714
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Antijen Testi Sonuçları İle PCR Testi Sonuçları Yüzde 100 Oranında Uyumlu Bulundu

»
Antijen Testi Sonuçları İle PCR Testi Sonuçları Yüzde 100 Oranında Uyumlu Bulundu
Antijen Testi Sonuçları İle PCR Testi Sonuçları Yüzde 100 Oranında Uyumlu Bulundu

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pandemi Polikliniğine Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalarda Covid-19 Antijen testi (hızlı test) çalışıldı ve sonuçlar PCR test sonuçları ile karşılaştırıldı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu bulundu. Antijen testinin referans yöntem olan PCR testine göre duyarlılığı ve özgüllüğü yüzde 100 olarak bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pandemi Polikliniğine Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalarda Covid-19 Antijen testi (hızlı test) çalışıldı ve sonuçlar PCR test sonuçları ile karşılaştırıldı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu bulundu.

image small

Çalışma için, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu'ndan onay alındı.

“PCR TESTİNE GÖRE DUYARLILIĞI YÜZDE 100”

Türkiye’de antijen testi ve PCR testini karşılaştıran ilk çalışma olan bu araştırmaya 200 hastanın dahil edildiğini belirten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve KLİMUD Bursa Bölge Temsilcisi Doç. Dr. Harun Ağca, şunları söyledi;

“Hastalardan alınan sürüntü örneklerinden 80 tanesi hem Antijen testi ile hem de PCR testi ile pozitif çıkarken, 120 tanesi hem antijen testi ile hem de PCR testi ile negatif çıktı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu bulundu. Antijen testinin referans yöntem olan PCR testine göre duyarlılığı ve özgüllüğü yüzde 100 olarak bulundu.

Kullanılan antijen kiti SARS-CoV-2 Omikron varyantının giderek yaygınlaştığı dönemde daha fazla test yapılmasını sağlayacak şekilde kullanılabilir ve bu şekilde hastalık kontrol altına alınabilir.”

“PROTOKOLÜ DAHA KOLAY”

Antijen testinin Türkiye’de pek kullanılmadığını dile getiren Ağca, “Antijen testi tarama amacıyla kullanılabilir. Özellikle okullar, fabrikalarda haftalık testlerle tüm öğrenci ya da personeller takip edilebilir ve Test et- İzole et Protokolü daha kolay uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

“ANTİJEN TESTİ DAHA UCUZ”

“Omikron varyantı nedeniyle ülkeye giren herkese Antijen testi bakılabilir” diyen Ağca, “Ülkemizde bu konuda testler ya hiç yapılmıyor ya da PCR testi kullanılıyor. Halbuki Antijen testi tarama amacıyla kullanılacak bir test iken PCR testi doğrulama amacıyla kullanılması gereken bir test. Ancak ülkemizde hem tarama hem de doğrulama için PCR testi kullanılıyor. PCR testi pahalı cihaz ve yetişmiş personel tarafından kullanılabilecek daha pahalı bir test iken Antijen testi için cihaz ihtiyacı yok ve daha ucuz” şeklinde konuştu.

“KAPASİTE OLARAK ZORLANIYORUZ”

PCR test kapasitesini şu an ülke olarak zorladıklarını ifade eden Ağca, “Kapasite en fazla 367 bine çıktı. Biraz daha arttırsanız 450 binde. Daha fazlası zor. O nedenle tarama maksadıyla antijen testinin daha yaygın kullanılması gerekiyor” dedi.

“KULLANIM ALANLARINI SIRALADI”

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ağca, Antijen testinin öncelikli kullanılabileceği alanları da şöyle sıraladı;

-Havaalanlarından ve sınır kapılarından ülkeye girişte.

-Seyahat öncesinde.

-Büyük kapalı mekanlar ve fabrikalarda çalışanlarda.

-Okullarda (Özellikle Omikron varyantının çocuklarda daha kolay yayıldığının gösterilmesi nedeniyle okulları açık tutabilmek için), toplumsal taramalarda.

-PCR testine ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa: Akdeniz mezarsız bir mezarlığa dönüştü05 Aralık 2021 Pazar 18:23
  • Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan05 Aralık 2021 Pazar 18:21
  • Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda mı?05 Aralık 2021 Pazar 17:35
  • Serel Yereli modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı05 Aralık 2021 Pazar 16:50
  • Erdoğan: Asgari Maaş En Az 4 Bin TL Olacak05 Aralık 2021 Pazar 15:13
  • Kıran: KKTC'nin Yükseköğrenim Adası Olması Öncelikli Hedeflerimizden05 Aralık 2021 Pazar 12:43
  • İstanbul' da Park Halindeki Araçlardan Çaldığı Benzinle, Akaryakıt İstasyonu Kurmuş05 Aralık 2021 Pazar 11:23
  • Erdoğan' ın Siirt Mitingini Kana Bulayacaklardı!05 Aralık 2021 Pazar 10:58
  • Eski Sevgilisinin Evini Benzinle Yaktı04 Aralık 2021 Cumartesi 21:47
  • Taciz Şikayeti İngilizce Çeviriye Takıldı: Eşek Mi Popo Mu04 Aralık 2021 Cumartesi 21:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti