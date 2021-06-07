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Antijen Testleri Artık Ücretsiz

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Sağlık Bakanlığı, bakanlığın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Koronavirüs antijen testlerinin ücretsiz olarak yapılmaya başlandığını bildirdi.
Antijen Testleri Artık Ücretsiz

Sağlık Bakanlığı, bakanlığın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Koronavirüs antijen testlerinin ücretsiz olarak yapılmaya başlandığını bildirdi.

 

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlandığı ifade edildi.

 

Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeleri takip ederek, gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesinin mevcut sistem tarafından yapılacağı kaydedildi.

 

Hızlı antijen test sonuçlarının belgelerinin ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebiliceği ve raporun dökümanının pdf olarak alınabileceği duyuruldu.

       

       

 

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