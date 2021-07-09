Antijen testlerinde müracaat karmaşası yaşanıyor! 2. müracaat için sistem 1 hafta sonrasını işaret ediyor.
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DETAY KIBRIS ÖZEL HABER
KKTC Sağlık Bakanlığı her 72 saatte bir antijen testi isterken, online antijen testi başvurusunda bulunan vatandaşlar ilginç bir uyarı ile karşılaşıyor.
Online antijen test başvurusunda bir önceki testten sonra yeni test başvurusu için 1 hafta beklemeniz gereklidir uyarısı yapılıyor.
Vatandaşlar sisteme online olarak başvuru yapamıyor:
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