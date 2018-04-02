Antik Girne Limanı'ndan "manzaralar"

Turizmin başkenti olarak bilinen Girne Limanı yine utandırdı. Çekilen resimlerde görüldüğü gibi bu kez Girne Limanı’nın durumu acınacak halde. Mendirek çökmüş, enkaz halinde, lambaların tümü kırık, sağlam kalanların içi su dolu, yerdeki elektrik kutularının kapakları yok, sırmalar açıkta ve deniz pislik içinde. Yıllardır tüm yazılan ve çizilenlere rağmen bir tokat gibi yüzümüze vuran bu görüntüler, bu kez Ülker Fahri tarafından sosyal medyada “Nerede bu ülkenin, Turizm Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi Girne Belediyesi. Ülkeye bilmen kaç yüz bin turist getireceklermiş! İnsanda biraz sorumluluk olur? Ne hakkınız var, bu ülkeyi dünya aleme rezil etmeye?” sözleri ile paylaşıldı. Yapılan her haberden sonra temizlenen bölgeye artık kesin bir çözüm bulunması bekleniyor.

Fotoğraflar: Ülker Fahri

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