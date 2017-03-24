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Antik Japon Gelenekleriyle Zayıf ve Sağlıklı Kalabilmenin 4 Sırrı

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Antik Japon Gelenekleriyle Zayıf ve Sağlıklı Kalabilmenin 4 Sırrı
Japon bilgeliğini güzelliğe yoruyoruz :)Sumo güreşçisi gibi yerseniz, sumo güreşçisi gibi olursunuz...

...ve aslında cümleye şöyle başlamalıydık; ''Ne kadar egzersiz yaparsanız yapın''

Sumo güreşçileri kahvaltı yapmazlarüstelik bu zamanı sabahın erken saatlerinde egzersiz ve sporla değerlendirirler! Ama öğle yemeklerinde çok çok fazla yerler, ve ardından öğle uykusuna yatarlar. Uyandıktan sonra biraz daha spor yaparlar, ardından bir ağır akşam yemeği daha yerler!

Yani; yemek ve uyku alışkanlıklarınız düzgün, sağlıklı olmadığı sürece ne kadar spor yaparsanız yapın; kilo alırsınız... Öğünlerinizi dengeleyin, sağlıklı besinler tercih edin, uyku saatleriniz düzenli olsun; farkı göreceksiniz.

  1. Sıcaklık hayattır!

 

 

Yazın yetişen sebzeler ve meyveler içerdikleri su miktarı sayesinde vücudunuzun yaz sıcaklarına dayanabilmesini sağlar. Kışın yetişenlerde ise vücudunuzun soğuğa karşı koyabilmesi için fazladan kalori vardır, bu kalorileri yakarak sıcak kalabiliriz... Bir başka deyişle, doğa ana bize verdiği besinleri tam zamanına, tam ihtiyacımız olanlara göre düzenlemiştir :)

Birçok diyette çiğ sebze ve meyveler ön plandadırancak vücut sıcaklığımızı düzenleyebilmemiz için yakacak kaloriye, bunun yanı sıra içimizi ısıtacak sıcak yemeklere de ihtiyaç duyduğumuzu unutmamak gerek...

  1. Yemek yerken sıvı tüketmeyin.

 

 

Japon geleneklerine göre yemek yerken sıvı tüketmek yanlıştır; aslına bakarsanız birçok bilim insanı da destekliyor bu savı :)

Çünkü yemek yerken tükettiğiniz içecekler vücut ısınızı düşürür, bir bakıma yemek yediğinizde aldığınız kalorilerden, yani ısıdan çalar. Aynı zamanda sıvılar mide asidinizi nötrleştireceği için, öğününüzü sindirmek için çok daha fazla enerji harcarsınız... Ayrıca yemek esnasında ihtiyacınız olan sıvıyı öğünlerinizden, sebzelerden, meyvelerden de alıyorsunuz zaten, neden Japon geleneklerine bir şans vermeyesiniz ki? - - - - - -

  1. Banyo ömür uzatır :)

 

 

Çünkü sıcacık bir banyo cildi güzelleştirir, kasları dinlendirir, kan dolaşımınızı arttırır, stresi alır, sakinleştirir, ve hatta sindirim sisteminize de yardımcı olur :)

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyanın en uzun yaşayan insanlarına sahip ülkesi, ortalama 74-5 yıl ile halâ Japonya! Eh yani, bir bildikleri vardır herhalde?

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