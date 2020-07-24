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Antik Mağusa Vakfı Heyeti, Arter’i ziyaret etti

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Antik Mağusa Vakfı başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.
Antik Mağusa Vakfı Heyeti, Arter’i ziyaret etti

Antik Mağusa Vakfı başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.

Vakıf başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette Arter’e projeleri hakkında bilgi verdi

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan acıkamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette, sivil toplum örgütlerinin belediyenin yaptığı projelere destek vermesinin belediyenin önünü açtığını ifade etti.

Arter, belediyenin de Suriçi için bazı projelerinin olduğunu söyledi. 

Gazimağusa Suriçi’nin canlanması ve emek veren kadınların emeklerinin karşılığını alması için güzel bir proje düşünüldüğünü ifade eden Arter, COVİD nedeniyle 9 bin öğrencinin Gazimağusa’dan ayrılması ve otellerin boşalmasından dolayı ekonomik daralma yaşandığını söyledi.

Arter, yaşanan sıkıntılı dönemden dolayı Suriçi’nin canlandırılmasında en başa dönüldüğünü, bundan dolayı projenin gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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