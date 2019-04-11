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Antik mezar üstünde inşaat çalışması (video)

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Girne şehir merkezinde eski Çalışma Sigorta Dairesinin bulunduğu yerde yapılan kazı tepki çekti
Antik mezar üstünde inşaat çalışması (video)

Ağır iş makinesi ile kazı yapılan yerin hemen altında tarihi antik mezarın bulunması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Batuhan Halim tarafından sosyal medyada paylaşılan videoya yorum yapan vatandaşlar Eski Eserler Dairesini göreve çağırdı.

 

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