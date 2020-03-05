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Antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu

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Antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu
Antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu

Polonya'da bir antika pazarında insan derisinden yapılan 2. Dünya Savaşı albümü bulundu. Albümü satın alan kişi kapaktaki dövmeyi ve insan saçını fark etmesinin ardından Aushwitz Anıt Müzesi'ne başvurdu. Derinin Nazi toplama kampu Buchenwald'da öldürülen bir mahkuma ait olduğu doğrulandı.

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Söz konusu albümü İkinci Dünya Savaşı'na ilgisi olduğu için satın alan ve ismi açıklanmayan kişi, kapakta dövme ve insan saçına benzer yapıların bulunduğunu fark etti. Aynı zamanda albümün çok kötü kokmasında da rahatsız olduğu için durumdan şüphelenerek Aushwitz Anıt Müzesi'ne başvurdu. Müze uzmanları, albümün kapağını ve bağlayıcılığını analiz etti.

NTV'nin haberine göre, albüm kapak derisinin Almanya'daki Nazi toplama kampı Buchenwald'da öldürülen bir mahkumdan geldiğini doğrulayan uzmanlar, "Şüphesiz ki bu insanlığa karşı işlenen en büyük suçların kanıtı" açıklamasını yaptı.

HİTLER İLK TOPLAMA KAMPI
Almanya sınırları içerisindeki en büyük toplama kamplarından biri olan Buchenwald Toplama Kampı Haziran 1937 ile Nisan 1945 yılları arasında Weimar yakınlarında Ettersberg'de çalışma kampı olarak işletildi. Hitler'in ilk toplama kampı olarak da bilinen Buchenwald, infazları, deneyleriyle ün kazandı.

İNSAN DERİLERİ HEDİYELİK EŞYAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Bunların en ünlülerinden birisi ise, mahkumlar tarafından 'Buchenwald'ın Cadısı' olarak bilinen Isle Koch. Bu karakter daha sonra Kate Winslet'in oynadığı ödüllü The Reader filminde Nazi kamp muhafızı Hanna Schmitz'in karakterine ilham kaynağı oldu. Kamp komutanı Karl-Otto Koch'un da eşi olan Isle Koch'un ilginç dövmeli erkek mahkumları öldürdüğü ve derilerinin çeşitli tasarımlarda kullandığı iddia ediliyor.

Koch'un ilgi alanlarını ise çoğunlukla abajurlar, kitaplar, albümler, masa örtüleri ve başparmaklar oluşturuyor. Nazi kamplarında bulunan şahitler, Koch'un doktora tezi için kampta insan derisi toplayan Nazi doktoru Erich Wagner'e yardım ettiğini söylüyor. Wagner'in topladığı 100 garip deriden birçoğu hediyelik eşyaya dönüştürüldü.

Wagner, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerikan birlikleri tarafından yakalandı. 1958'de yeniden yakalanana kadar takma adla Almanya'da tıp uygulamalarına devam etti. Bir yıl sonra da intihar etti.

nazi-insan-derisi-200305-2.jpgBuchenwald mağdurlarının bildirdiklerine göre, insan derisi; kitap ciltleri ve cüzdanlar da dahil olmak üzere günlük eşyaların üretimi için malzeme olarak kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu'nun (UNWCC) açıkladığına göre yalnızca 1942 yılının Aralık ayında iki milyon insan katledildi.nazi-insan-derisi-200305-3.jpg

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