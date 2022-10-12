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Antilogos Tiyatrosuna İstanbul Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivalinden Ödül

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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Antilogos” Tiyatrosu’nun, İstanbul’daki Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali kapmasında iki ödül aldığı belirtildi.
Antilogos Tiyatrosuna İstanbul Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivalinden Ödül

Fileleftheros gazetesi, Antilogos Tiyatrosu’nun, Feride Çiçekoğlu’nun “Uçurtmayı Vurmasınlar” isimli eseri ve “1964” isimli oyunla tiyatroda yer aldığını yazdı.

Habere göre Antilogos Tiyatrosu, Maltepe Tiyatro Festivali kapsamında “Uçurtmayı Vurmasınlar” ile “en iyi gösteri” ödülü aldı.

Gazete festival kapsamında ayrıca Μihalis Papadopulos’un “1964” isimli çalışmasıyla prodüksiyondaki performansı için Hristina Hristofyas’a yardımcı kadın rolü ödülü verildiğini yazdı.

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