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"Antlaşmadan çekilin!"

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ABD'den Türkiye'ye Rusya uyarısı
"Antlaşmadan çekilin!"

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının Türkiye’ye Amerikan yapımı sistem tedarikini engelleyeceğini belirtti.

Türkiye’nin NATO üyesi olmayan Rusya’dan S-400 hava sistemlerini almasına ABD ve NATO’dan itirazlar yükselmişti. Bu durumun Türkiye’ye silah satışlarını etkileyebileceği ifade edilmişti. Türkiye ise kararlılığını koruyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Anlaşma yapıldı. Bunu iptal edemem. Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunları da müttefiklerimizden satın almayı tercih ederim” demişti.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rus savunma sisteminin teslimiyle ilgili ‘endişeli olduğunu‘ söyleyerek Türkiye’ye anlaşmadan çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.

ABD’li yetkili, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin, ABD ve müttefiklerinin savunma sistemleriyla ‘her hâlükârda uyumlu olmayacağını‘ vurguladı.

Anlaşmayı ‘rahatsız edici‘ diye niteleyen temsilci, “Tüm müttefikler bu konuda endişeli ve hepimiz, Türkiye’nin doğru karar vereceğini umuyoruz” dedi.

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