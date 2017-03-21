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Antonio Banderas ikinci kez kalp krizi geçirdi

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Antonio Banderas ikinci kez kalp krizi geçirdi
Efsane oyuncu Antonio Banderas ocak ayında spor yaparken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. İki ay sonra kriz onu yeniden yakaladı.

Her zaman kendine dikkat eden, sporunu aksatmayan ünlü aktör Antonio Banderas geçtiğimiz ocak ayında egzersiz yaparken kalp krizi geçirmiş göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden oyuncu acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ertesi gün taburcu edilen ama sağlık durumunun iyi olduğu söylenen Banderas iki ay sonra yeniden kalp krizi geçirdi.

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56 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ile İsviçre’de tatildeyken birden göğsünde şiddetli bir ağrı hissetmiş, acilen hastaneye kaldırılmış. Sevgilisi Nicole’ün anlattığına göre Banderas yürürken birden fenalaşmış. O anda en yakın hastaneye kaldırılmış ve doktorlar kalp krizi teşhisi koymuş. Ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili henüz başka bir açıklama yapılmadı.

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