Antreman sonrası beslenme nasıl olmalı?

Daha sağlıklı bir yaşam veya yaşam kalitesini arttırmak için antreman yapmak şart! Düzenli olarak antreman yapıyor olabilirsiniz veya ilk defa yapacak olanlar için antreman sonrası beslenme ve antreman sonrası dikkat edilmesi gereken egzersizler hakkında MACFit Maltepe Piazza Eğitmeni Burak Yozgat, dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Antreman sonrası duşa girmeden önce mutlaka soğuma egzersizlerinin yapılması gerektiği hakkında önemli sıralamalarda bulundu! İşte elmaelma.com okurları için antreman sonrası dikkat edilmesi gerekenler!

Öncelikle antrenman sonrası mutlaka soğuma egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca bol miktarda su tüketmeye özen gösterilmeli. Egzersiz sırasında vücutta hafife alınmayacak derecede bir sıvı kaybı gerçekleşiyor. Bu nedenle egzersiz öncesi ve sonrası içilen suyun önemi, egzersiz sırasında içilen sudan çok daha fazla!

Uzun antrenmanlarınızın ardından hemen üzerinizi değiştirip, salondan ayrılıyorsanız yaptığınız egzersizlerin verimliliğinin azaldığını biliyor musunuz? Yapılan egzersizlerden aldığınız verimi artırmak için antrenman sonrası yapılması gerekenleri açıkladı. Yozgat, ''Öncelikle antrenmansonrası soğuma egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca bol miktarda su tüketilmesi şart. Egzersiz sırasında vücutta önemli miktarda sıvı kaybı gerçekleşiyor. Bu nedenle egzersiz öncesi ve sonrası içilen suyun önemi, egzersiz sırasında içilen sudan çok daha fazla'' dedi.

Antremandan Sonra Ne Yapılmalı?

Soğuma ve esneme egzersizlerini unutma: Antrenman sırasında, neredeyse vücuttaki tüm kaslaraktif hale geliyor. Egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırıyor ve sakatlıkriskini en aza indiriyor. Bu nedenle her antrenman sonrası mutlaka esneme yapılması gerekiyor. Bu esnemeler, ortalama her kas grubu için yaklaşık 30 saniye boyunca, durağan ve sakin bir şekilde uygulanmalı.

Antrenman sonrası yeterli su tüket: İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Yağ dokularındaki su miktarıoranı yüzde 15-20 arasındayken, kas dokularında bu oran yüzde 70-75'lereçıkıyor. Bu da kas metabolizması için suyun önemini gayet açık bir şekildeifade ediyor. Antrenman öncesi yeterli miktarda su içildiğinde, tekrar sayılarıve egzersizlerin yoğunluğuna karşı direnç artıyor. Egzersiz sırasında ise yüksekmiktarda sıvı kaybı gerçekleşiyor. Bu nedenle egzersiz öncesi ve sonrası içilensuyun önemi, egzersiz sırasında içilen sudan çok daha fazla. Hatta egzersiz esnasında içilen su miktarının en az düzeyde tutulması öneriliyor.

Ezgersizin ardından duşalıyorsun, peki ya sıcaklığın? Antrenmandansonra alınan duş günün ikinci duşuysa, bu duş sırasında yalnızca su kullanmak gerekiyor. Çünkü sabun ve şampuan gibi kimyasal ürünler, cildin dış koruyucu katmanına zarar veriyor, ciltteki bakteri dengesini bozuyor, ciltteki doğalyağlar soyuluyor ve bu da kurumaya, kaşıntılara, hatta egzamaya bile sebepolabiliyor. Duş konusunda dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise suyunsıcaklığı. Suyun, vücut ısısında çok büyük oynamalara yol açmayacak şekilde, ılıktan biraz daha soğuk olması gerekiyor. Bu da derece olarak 43 ve altıolarak nitelendirilebilir. Suyun ısısının 20 derecenin altında olmasıönerilmiyor.

Vücuduna yeterli toparlanma süresi tanı: Kuvvet egzersizleri başta olmak üzere, gelişim için gerekli olan en önemli nokta, birtekrar fazla yapmak, bir adım daha atmak, 1 cm daha uzağa zıplamak, kısacası yorgunluğa rağmen daha iyisini yapabilmek. Bu da vücutta bazı hasarlara neden olabiliyor, enerji depoları azalıyor, antrenmanın şiddetine ve türüne göre bazı mikro yırtıklar oluşuyor. Bunlar gelişim için gerekli olan ve hedeflenen reaksiyonlar ancak verim alabilmek için sadece antrenman yapmak yeterli olmuyor. Eğer bölgesel çalışmalar yapılıyorsa, çalıştırılan bölgenin en az 36-48 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Yeterince dinlenmek için ortalama 8 saatlik bir uyku süresi gerekli. Uykudan en fazla verimi almak için mümkünse saat 22.00’den önce uyunmalı ve uyku öncesi teknolojik cihazlarla bağlantı kesilmeli.

Öğünlerini düzenle: Vücudun bütün süreçleri verimli birşekilde atlatması ve hızla toparlanması için, gerekli öğünler antrenman programının gerektirdiği saat dilimleri içerisinde tüketilmeli. Aksi takdirdevücudun enerji depoları yetersiz kalıyor. Eğer öğün atlama sürekli gerçekleşirse, kas kaybı, enerji düşüklüğü, sonraki antrenmanlarda performansın azalması gibi problemler oluşuyor ya da baş ağrısı ve kramp gibi rahatsızlıklar yaşanabiliyor.