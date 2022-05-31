Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendiriyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. 3 Haziran Cuma akşamı Dernek lokalinde saat 19:30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Dernek yönetim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Zonguldak başkanı Ahmet Birdal, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile spor şefleri katılacak. 2021-2022 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.
AHMED SAMİ TOPCAN SÜPER KUPA
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
AHMED SAMİ TOPCAN SÜPER KUPA FİNALİST
Yenicami
Teknik Direktör Ulus Nasıroğlu
Yardımcı Antrenör Cemre Yıldızev
Yardımcı Antrenör Doğan Güneş
Kaleci Antrenör Hakan Dervişoğlu
AKSA SÜPER LİG
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
2.Merit Alsancak Yeşilova
Teknik Direktör Mehmet Merteroğlu
Yardımcı Antrenör Eray Yavuk
Kaleci Antrenörü Cenk Şekeroğlu
3.Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi
Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy
Kaleci Antrenörü İbrahim Reis
Centilmen Takım : Binatlı
Teknik Direktör Kemal Yürekli
Yardımcı Antrenör Niyazi Özekmekci
Kaleci Antrenörü Kamil Karamanoğlu
NİCOSİA GROUP KIBRIS KUPASI
Şampiyonu Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenör Memiş Nay
NİCOSİA GROUP KIBRIS KUPASI FİNALİST
Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi
Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy
Kaleci Antrenörü İbrahim Reis
AKSA 1. LİG
Şampiyon Çetinkaya
Teknik Direktör Turan Altay
Yardımcı Antrenör Hamdi Öğütcü
Kaleci Antrenörü Ali Erkan
2.China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Niyazi Göksun
Yardımcı Antrenör Hüseyin Güneralp
Kaleci Antrenörü İlhan Arcın
PLAY-OFF’TAN GELEN
Miracle Değirmenlik
Teknik direktör Mehmet Bolkan
Yardımcı Antrenör Coşkun Ulusoy
Kaleci Antrenör Özerk Göçmen
Centilmen Takım : China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Niyazi Göksun
Yardımcı Antrenör Hüseyin Güneralp
Kaleci Antrenörü İlhan Arcın
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta
2.Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban
3.Yenicami
Antrenör Ertuğ Erçin
Antrenör Hasan Sarıoğlu
Centilmen Takım : Lefke
Teknik Direktör Sayıner Seyitler
Yardımcı Antrenör Azmi Coşkun
AKSA A2 1.LİG GENÇLER
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Hakan Altın
2.Esentepe
Antrenör Emek Kırılmaz
3.Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli
Antrenör Erdinç Kırmızı
Centilmen Takım : Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli
Yardımcı Antrenör Erdinç Kırmızı
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST
China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Hakan Altın
TURKCELL U15 YILDIZLAR LİGİ
Şampiyon Doğan Türk Birliği
Antrenör Murat Dağer
Antrenör Salih Özdemirtaş
Antrenör Şener Özdevrim
TURKCELL U15 YILDIZLAR LİGİ FİNALİST
Küçük Kaymaklı
Antrenör Salim Tayançlı
İKTİSATBANK BTM (BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon Yenierenköy
Antrenör Cenk Şeren
Yardımcı Antrenör Zeynel Hüseyinoğluları
Yardımcı Antrenör Eren Kara
BEYAZ GRUP
Şampiyon Lapta
Antrenör Devrim İzge
PLAY-OFF’TAN GELEN
Yılmazköy
Antrenör Buğra Mercan
Yardımcı Antrenör Erkut Öztürk
9 Teknik Direktör, 7 A Lisans, 6 B Lisans, 17 C Lisans Antrenörler, 8 Kaleci Antrenörü Toplam 47 Teknik Adam Ödül Alacak
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