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Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendiriyor

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Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendiriyor
Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendiriyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. 3 Haziran Cuma akşamı Dernek lokalinde saat 19:30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Dernek yönetim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Zonguldak başkanı Ahmet Birdal, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile spor şefleri katılacak. 2021-2022 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.

AHMED SAMİ TOPCAN SÜPER KUPA

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu 

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Memiş Nay

 

AHMED SAMİ TOPCAN SÜPER KUPA FİNALİST

Yenicami  

Teknik Direktör Ulus Nasıroğlu 

Yardımcı Antrenör Cemre Yıldızev 

Yardımcı Antrenör Doğan Güneş

Kaleci Antrenör Hakan Dervişoğlu    

 

AKSA SÜPER LİG

Şampiyon Mağusa Türk Gücü 

Teknik Direktör Ali Oraloğlu 

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Memiş Nay

 

2.Merit Alsancak Yeşilova

Teknik Direktör Mehmet Merteroğlu 

Yardımcı Antrenör Eray Yavuk  

Kaleci Antrenörü Cenk Şekeroğlu

 

3.Doğan Türk Birliği  

Teknik Direktör Caner Oshan

Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi

Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy

Kaleci Antrenörü İbrahim Reis

 

Centilmen Takım : Binatlı

Teknik Direktör Kemal Yürekli

Yardımcı Antrenör Niyazi Özekmekci

Kaleci Antrenörü Kamil Karamanoğlu

 

NİCOSİA GROUP KIBRIS KUPASI  

Şampiyonu Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenör Memiş Nay   

 

NİCOSİA GROUP KIBRIS KUPASI FİNALİST

Doğan Türk Birliği  

Teknik Direktör Caner Oshan

Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi

Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy

Kaleci Antrenörü İbrahim Reis

 

AKSA 1. LİG  

Şampiyon Çetinkaya 

Teknik Direktör Turan Altay

Yardımcı Antrenör Hamdi Öğütcü     

Kaleci Antrenörü Ali Erkan

 

2.China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Niyazi Göksun

Yardımcı Antrenör Hüseyin Güneralp    

Kaleci Antrenörü İlhan Arcın

 

PLAY-OFF’TAN GELEN

Miracle Değirmenlik 

Teknik direktör Mehmet Bolkan

Yardımcı Antrenör Coşkun Ulusoy     

Kaleci Antrenör Özerk Göçmen

 

Centilmen Takım : China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Niyazi Göksun

Yardımcı Antrenör Hüseyin Güneralp    

Kaleci Antrenörü İlhan Arcın

 

AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER 

Şampiyon Mağusa Türk Gücü   

Teknik Direktör Kamil Arifoğlu

Antrenör Kemal Okta

 

2.Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban

  

3.Yenicami

Antrenör Ertuğ Erçin

Antrenör Hasan Sarıoğlu

 

Centilmen Takım : Lefke

Teknik Direktör Sayıner Seyitler

Yardımcı Antrenör Azmi Coşkun 

 

AKSA A2 1.LİG GENÇLER

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Hakan Altın

 

2.Esentepe

Antrenör Emek Kırılmaz

 

3.Gençler Birliği   

Antrenör Doğuş Civisilli

Antrenör Erdinç Kırmızı

 

Centilmen Takım : Gençler Birliği

Antrenör Doğuş Civisilli

Yardımcı Antrenör Erdinç Kırmızı 

 

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI

Şampiyon Mağusa Türk Gücü   

Teknik Direktör Kamil Arifoğlu

Antrenör Kemal Okta

   

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST

China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Hakan Altın

 

TURKCELL U15 YILDIZLAR LİGİ

Şampiyon Doğan Türk Birliği

Antrenör Murat Dağer

Antrenör Salih Özdemirtaş  

Antrenör Şener Özdevrim

 

TURKCELL U15 YILDIZLAR LİGİ FİNALİST

Küçük Kaymaklı   

Antrenör Salim Tayançlı  

 

İKTİSATBANK BTM (BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG

KIRMIZI GRUP

Şampiyon Yenierenköy 

Antrenör Cenk Şeren

Yardımcı Antrenör Zeynel Hüseyinoğluları

Yardımcı Antrenör Eren Kara

 

BEYAZ GRUP

Şampiyon Lapta  

Antrenör Devrim İzge

 

PLAY-OFF’TAN GELEN

Yılmazköy

Antrenör Buğra Mercan

Yardımcı Antrenör Erkut Öztürk 

 

9 Teknik Direktör, 7 A Lisans, 6 B Lisans, 17 C Lisans Antrenörler, 8 Kaleci Antrenörü Toplam 47 Teknik Adam Ödül Alacak

 

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