Antrenörler Derneği Yönetimi Toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim özel gündemle toplantı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldığı toplantıda bazı önemli kararlar alındı.

Alınan Kararlar

Antrenörler Derneği başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar, Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde görev yapan teknik direktör, antrenörler ve kaleci antrenörlerin çalışmaları izinlerinde değişiklik yapıldı. Futbol Federasyonu yanı sıra Antrenörler Derneği’nden de yaz alınarak sözleşmeler hayata geçirilecek.

Bölgesel Toplantılar

KKTFAD yönetim kurulu ilkini İskele-Karpaz bölgesi antrenörleri ile bir araya geldiği bölgesel toplantıların ikincisini Güzelyurt-Lefke bölgesel toplantı 9 Kasım Çarşamba akşamı yapılacak. Güzelyurt'da yapılacak olan bölge toplantısı yeri ileriki günlerde açıklanacak.

Futbolun Paydaşlar Buluşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından düzenlenecek olan ve Futbol paydaşların tümünün yer alacağı yemek 23 Kasım’da yapılması yönünde karar aldı. Futbol paydaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde yapılacak.