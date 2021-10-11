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ANUGA 2021 Gıda Fuarı’nda, KKTC’nin yerli üretim ürünleri tanıtılıyor

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 Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ANUGA 2021 Gıda Fuarı’nda, KKTC’nin yerli üretim ürünleri tanıtılıyor.
ANUGA 2021 Gıda Fuarı’nda, KKTC’nin yerli üretim ürünleri tanıtılıyor

 Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ANUGA 2021 Gıda Fuarı’nda, KKTC’nin yerli üretim ürünleri tanıtılıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara, Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ve beraberindeki heyet katıldı.

Fuarda, KKTC standını ziyaret eden TC Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, TC Düsseldorf Ticaret Ateşesi İrem Ekmekçi Konuk ve TC Düsseldorf Ticaret Ateşesi Anıl Gürtuna Kaya, stantta bulunan ürünleri inceleyerek, fuar bünyesinde KKTC’yi görmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi ve beraberindeki ticaret ateşelerine teşekkürlerini sunarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ve güçlerini de Türkiye’den aldıklarını belirtti.

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