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Anüsünden top mermisi çıkarıldı

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Anüsüne top mermisi sıkışan kişi acile gitti; hastane patlama riskine karşı tahliye edildi
Anüsünden top mermisi çıkarıldı

Fransa’nın güney doğusundaki Toulon’da bir hastanede eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Var Matin gazetesinin haberine göre 88 yaşındaki bir kişi rektumuna II. Dünya Savaşı’ndan kalma top mermisi sıkışması şikayeti ile hastanenin acil servisine başvurdu.

Euronews’te yer alan habere göre, şikayetin gerçek olduğunun anlaşılması üzerine acil duruma geçen hastane cumartesi gecesi kısmi olarak tahliye edildi ve mayın temizleme ekipleri hastaneye yönlendirildi.

Gazetenin haberini onaylayan hastane yönetiminden Yann Le Bras, “Cumartesi akşamı saat 21:00’dan 23:30’a kadarki zaman diliminde mayın temizleme ekiplerinin müdahalesini ve yetişkin ile çocuk acil servislerinin tahliyesini gerektiren bir olay yaşandı. Top mermisinin patlama olasılığına karşı her türlü önlemi aldık” açıklamasında bulundu.

Acil serviste görev alan bir hastane çalışanı ise gazeteye verdiği demeçte, “Bir elma, bir mango, hatta bir tıraş bıçağı bile gördük. Olmaması gereken bölgelere yerleştirilmiş olağandışı nesneler bulmaya alışkınız. Ama bir top mermisi? Asla!” dedi.

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Mayın temizleme ekiplerince patlama riski bulunmadığı anlaşılan top mermisinin çıkarılması için ameliyata alınan hastanın rektumundan 20 cm uzunluğunda ve 5 ila 6 cm kalınlığındaki top mermisi başarıyla çıkarıldı. 88 yaşındaki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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