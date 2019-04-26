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Anzak Günü'nde Türkiye'ye Avusturalyalı ve Yeni Zelandalıların sayısı 17 binden 1100'e indi

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Erdoğan, Çanakkale Savaşının 104. yılı için düzenlenen törende, "Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü" demişti
Anzak Günü'nde Türkiye'ye Avusturalyalı ve Yeni Zelandalıların sayısı 17 binden 1100'e indi

Anzak Günü'nde Türkiye'ye gelen Avusturalyalı ve Yeni Zelandalıların sayısı 17 binden 1100'e indi Turizmcilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart'ta yaptığı açıklamadan sonra bu sayı ileride daha da düşebilir

Ne olmuştu?

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, katliam görüntülerini bulanıklaştırılmış bir biçimde seçim mitinglerinde gösteren Tayyip Erdoğan'a tepki göstermiş,   bu durumun Yeni Zelandalıları tehlikeye attığını söylemişti.

Görüntüleri seçim mitinglerinde bulanıklaştırılmış bir şekilde gösteren Erdoğan ise  Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı için düzenlenen törende, "Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

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