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AÖA giriş sınavı sonuçları açıklandı...

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Atatürk Öğretmen Akademisi’ne giriş sınavı sonuçları açıklandı...
AÖA giriş sınavı sonuçları açıklandı...

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne, yeni eğitim yılında alınacak 72 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı bu sabah gerçekleştirildi. Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi’nin internet sitesinde yayınlandı.

Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

PCR veya antijen testi istenen adaylardan Covid 19 hastası ya da temaslısı olanlar ayrı salonda sınava alındı. Sınav girişinde PCR sonucunu ibraz etmeyen adaylar ise  sınava alınmadı.

Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda gerçekleşen sınav sonucunda, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 47 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 25 öğrenci alındı.

423 adayın başvurduğu sınavın sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmesinin ardından http://www.aoa.edu.tr/ adresinden  http://www.aoa.edu.tr/duyurular/2021/08/aoa_sonuclar.pdf sayfasından açıklandı.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 8-9-10 Eylül tarihlerinde AÖA’da mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar, mülakat sonrasında açıklanacak.

Uluslararası sınavlarla başvuru yapan adaylar ise 6 Eylül tarihinde mülakata alınacak.

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