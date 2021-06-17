AÖA ile HAKSEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arasında, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmesi imzalandı

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arasında, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bakanlıkta gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesine, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Zeki ve HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu imza koydu. İmza töreninde AÖA ve HAKSEN yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

“Akademinin yapısını daha güçlü hale getirmek için, elbirliğiyle çalışmalıyız.”

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, akademinin yapısının daha güçlü hale getirilmesi için, elbirliği ile çalışmaları gerektiğine vurgu yaptı. Son dönemlerde hayata geçirdikleri altyapı yatırımlarıyla 6 bine yakın öğrenciye yeni okullarda eğitim vereceklerini de anımsatan Amcaoğlu,”Bu noktada Atatürk Öğretmen Akademisi’nin çok daha fazla öğretmen yetiştirmesine ihtiyaç duyacağız.” dedi. Bu bağlamda akademinin üstlendiği pozisyonun çok önemli olduğuna da işaret eden Amcaoğlu,” Bizler fiziki altyapıyı sağlıyoruz, akademi ise eğitimci altyapısını sağlıyor. Akademinin vereceği kaliteli, çağdaş eğitim ile öğrencilerimiz çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim görme şansı elde edecektir.” ifadelerini kullandı.

İmza koyulan sözleşmenin de iş barışı ve çalışanların haklarının korunması açısından çok önemli olduğuna işaret eden Amcaoğlu, her iki kuruma da koydukları iradeden dolayı teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Zeki ise bu sözleşmeyi daha önce hayata geçirmek için girişimlerde bulunduklarını ancak bir türlü sonlandıramadıklarını ifade ederek, sözleşmeye imza koymaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Zeki ayrıca sözleşmeye imza konulmasında Bakan Olgun Amcaoğlu’nun göreve geldikten sonra sağladığı motivenin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

Eğitim öğretimin bir bütün olduğuna da işaret eden Zeki, imza koyulan sözleşmenin, özellikle yükseköğrenim alanında çalışanların motive bir şekilde çalışması adına çok önemli olduğunu sözlerine ekledi ve sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

BÜYÜKOĞLU

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ise konuşmasında, sendika olarak tek amaçlarının, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yapısının daha iyi ve daha güçlü bir hale gelmesi için çalışmak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, Akademinin yönetim kuruluna her türlü desteği vermekten çekinmeyeceklerini de dile getiren Büyükoğlu, “Karşımızda çok iyi niyetli bir yönetim kurulu var. Sendika ve yönetim kurulunun birlikte yürüteceği çalışmalarla, akademinin yapısını daha güçlü bir hale getireceğimize inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

Kendilerine gösterdikleri güven için Bakan Amcaoğlu’na ayrıca teşekkürlerini ileten Büyükoğlu, Amcaoğlu’na AÖA’yı en iyi hale getirmek için var güçleri ile çalışacaklarının sözünü verdi.