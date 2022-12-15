AÖA öğrencileri Meclis önüne yürüdü

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri, Lefkoşa Terminal’den, Meclis önüne yürüyerek, Meclis’in alt komitesinde bekleyen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve AÖA ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını protesto etti.

Öğrenciler eylemde, “ KKTC Öğretmen İstiyorsa, Biz Buradayız”, “Yola Çıktığını, Yolda Bulduğuna Değişme”, “Bırakın Yeni Nesil Bizim Eserimiz Olsun”, “85 Yıldır Geleceğimiz AÖA’ya Emanet” yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Ayrıca trampet eşliğinde, “Yasayı Geri Çek, Hakkımıza Sahip Çık”, “Hakkımı Almaya Gücünüz Yetmez” sloganları atıldı.

-Basın açıklaması

Meclis önündeki basın açıklamasını AÖA öğrencileri adına Hüseyin Kızıldere okudu. Adanın ilk ve 1979 yılına kadar tek lise üstü yüksek okulu olan Türk Öğretmen Koleji, bugünkü adıyla Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varlığını hem İngiliz döneminde, hem 1960’ların çatışma dönemlerinde tüm zorluklara rağmen sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, AÖA’nın, Kıbrıs Türk toplumunun bu adadaki varlığı için tarihsel bir misyon üstlenmiş bir kurum olduğu belirtildi.

AÖA’nın misyonunun hiçbir zaman bitmediği ve gelecekte de bitmeyeceği kaydedilen açıklamada, “Atatürk Öğretmen Akademisi’ne sahip çıkmaktan başka çıkar yolumuz yoktur” denildi.

“Hükümetin, 85 yıldır tüm zor koşullara rağmen ayakta kalmayı başaran kurumun varlığına son vermek için elinden geleni yaptığı ve bu uğurda kararlar almaktan çekinmediği” ileri sürülen açıklamada, “Meclis’in alt komitesinde bekleyen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve 30 Kasım günü alınan Bakanlar Kurulu kararı bizleri buraya getirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“AÖA ile ilgili kararlar alınırken, hiç söz hakkı verilmeyen ve fikri sorulmayan biz AÖA öğrencileri bugün buradayız ve sözümüzü söyleyeceğiz” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Atatürk Öğretmen Akademisi 85 yıllık köklü bir eğitim kurumudur. Bizler bu ülkenin her bölgesinde görev yapmaya talip olmuş gençleriz. Ülkemizde öğretmenlik yapmak için yeterli bilgi, beceri ve donamıma sahibiz. Bu kuruma ve bizlere güvenmiyor musunuz?”

-“Bu ülkenin genç öğretmenlerine güvenin”

Öğretmen yetiştiren tek kurum olan akademiye yatırım yapılması ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi talep edilen açıklamada, “Bu ülkenin genç öğretmenlerine güvenin” çağrısı yapıldı.

“Atatürk Öğretmen Akademisi ve biz öğretmen adaylarıyla ilgili tek taraflı karar almaktan vazgeçin, bizleri görmezden gelmekten vazgeçin” denilen açıklamada, AÖA öğrencileri olarak sürecin yakın takipçisi oldukları ve olmaya devam edecekleri kaydedildi. Açıklamada son olarak, “Bu ülkenin parlak gençleri olarak kendi geleceğimiz ve ülkemizin geleceğinin her zaman bekçisi olacağız” denildi.