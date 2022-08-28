  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

AÖA sınav sonuçları açıklandı. 1 Soru İptal Edildi

» »
AÖA sınav sonuçları açıklandı. 1 Soru İptal Edildi
AÖA sınav sonuçları açıklandı. 1 Soru İptal Edildi

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 2022-2023 yazılı giriş sınavı sonuçları açıklandı.

Sınav dün AÖA ile Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilmişti.

AÖA’dan yapılan açıklamada, Sosyal Bilimler Testi’nde yer alan A kitapçığındaki 6. soru, B kitapçığındaki 5. sorunun; cevabın seçeneklerde bulunmamasından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Yazılı sınavı kazanan adaylar 12,13 ve 14 Eylül tarihlerinde mülakata çağrılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önce Trafik Kazası Yaptı Sonra Aracında Uyuşturucu Bulundu28 Ağustos 2022 Pazar 09:27
  • Av Tüfeği ile Kendini Yaralayan Şahıs Yaşamını Yitirdi28 Ağustos 2022 Pazar 09:21
  • Atatürk Öğretmen Akademisi sınav sonuçları açıklandı27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:45
  • Alayköy’de Feci Kaza27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:33
  • Töre: Yunanlılar ateşle oynamaktadır, bu sevdalarından vazgeçsinler27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:49
  • Üstel:Bizim niyetimiz ülkemize hizmet etmek, ülkemizi güçlendirmek27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:56
  • “Hepimiz biriz, birlikteyiz, yaşamın engelsiz olması lazım. Engelleri aşmak için buradayız”27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:03
  • Haspolat'ta yangın çıktı27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:54
  • AÖA giriş sınavı yapıldı27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:53
  • Dikkat! Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti