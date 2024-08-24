  • BIST 9668.1
  • Altın 2739.007
  • Dolar 33.9662
  • Euro 37.9926
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hastalığın tedavisi var mı?

AÖA yazılı giriş sınavı sonuçları açıklandı

» »
Atatürk Öğretmen Akademisi'nin 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
AÖA yazılı giriş sınavı sonuçları açıklandı

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı bugün saat 12.30’da tamamlandı.

358 adayın katıldığı yazılı giriş sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğretmen için TIKLAYINIZ.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gemikonağı’nda trafik kazası: 2 yaralı24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:39
  • 373 sürücü rapor edildi24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:53
  • Dünyanın en büyük ikinci elması Botsvana'da bulundu24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:37
  • Taçoy: Ünal bey canlı yayında karşıma çıkacak mısın?23 Ağustos 2024 Cuma 19:34
  • İrlanda Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin euro bağışta bulundu23 Ağustos 2024 Cuma 17:09
  • Taçoy'dan iddialı elektrik açıklaması23 Ağustos 2024 Cuma 16:49
  • Üstel:UBP bitecek, gidecek beklentisi içinde olanların hayalleri her gün daha da yıkılıyo23 Ağustos 2024 Cuma 16:35
  • İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi, yedi kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı23 Ağustos 2024 Cuma 16:02
  • Ersin Tatar: Üçlü davet hiç olmadı23 Ağustos 2024 Cuma 15:20
  • Gıda analiz sonuçları açıklandı23 Ağustos 2024 Cuma 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti