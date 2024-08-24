AÖA yazılı giriş sınavı sonuçları açıklandı

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı bugün saat 12.30’da tamamlandı.
358 adayın katıldığı yazılı giriş sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğretmen için TIKLAYINIZ.
Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı bugün saat 12.30’da tamamlandı.
358 adayın katıldığı yazılı giriş sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğretmen için TIKLAYINIZ.
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