Aort ve Aort Kapak Problemlerine Dikkat !

Aortik kapak kalbin çıkış noktasında bulunan ve vücudun bütün bölgelerine kan pompalamada kapı görevi gören, kanın tek-taraflı akımında düzenleme sağlayan bir kapaktır. Asendan aort ise bu kapaktan sonra yer alan ve kanın tüm vücuda (sırasıyla kalp damarları, beyin ve kollar, diğer karın içi organlar ve son olarak bacaklar) dağıtılmasında görev alan damardır.

Aort kapağı açılımında bir problem (aort kapak darlığı) olması durumunda, kalp pompalama işini dar bir alana doğru yapacağından kalpte zorlanma meydana gelmeye başlayacaktır. Diğer taraftan aort kapak kapanmasında bir problem (aort kapak yetmezliği) olması durumunda ise, kalpten pompalanan kan tekrar kalbe dönüş yapacak olur ve bu da kalp üzerinde yüklenmeye neden olacaktır. Ayrıca asendan aort damarında meydana gelebilecek olan genişlemeler (aort anevrizması) belli bir büyüklüğe ulaştığı takdirde hayatı tehdit edebilecek problemlere neden olabilecektir (patlama veya yırtılma gibi). Bu durumlar tedavisiz bırakıldığı takdirde sonuç olarak kalp yetmezliğine, ani hayati tehdit edebilen problemlere ve beklenen yaşam süresinde azalmaya neden olabilmektedir.

Cerrahi seçenekler

Aort kapak hastalığı hekiminizin takibinde düzeltilmesi gereken aşamaya geldiğinde, şikayetlerin azaltılması ve yaşam süresinin uzayabilmesi için cerrahi olarak değiştirilmesi veya nadiren de olsa tamir edilmesi gerekecektir.

Küçük kesilerden yapılan ameliyatlar için iki yöntem mevcuttur;

Mini-sternotomi yaklaşımı: Göğüs kafesinin önünde küçük bir kesi ile (5-6 cm) göğüs kafesinin önünde bulunan kemik sadece üst kısmından yarım olarak açılır. Bu aşamadan sonraki tüm cerrahi işlemler uygun materyaller ile standart kalp ameliyatı şeklinde uygulanır. Aynı zamanda kalp-akciğer makinesi kullanılmaktadır. Ek olarak asendan aort ameliyatlarında kalp-akciğer makinesi bağlantıları için koltukaltında ek küçük bir kesi yapılmaktadır.

Mini-torakotomi yaklaşımı: Göğüs kafesinin sağ tarafında küçük bir kesi ile (5-6 cm) kaburgalar arasından girişim yapılır. Bu yaklaşım ile aort damarına ulaşım sağlanabilir. Bu yaklaşımda kaburgalardan biri ayrılabilir ve aynı zamanda kalp-akciğer makinesi bağlantıları için kasıkta ek küçük bir kesi yapılabilmektedir.

Küçük kesiler ile ameliyat için hasta uygunluğu

Günümüzde aort kapak ve asendan aort ameliyatı olması gereken hastaların büyük çoğunluğu tecrübeli merkezlerde küçük kesiler ile ameliyat olabilmektedir. Fakat yine de, küçük kesiler ile ameliyatlarda hasta uygunluğu bireysel olarak değerlendirilmektedir. Uygunluk sıklıkla kalp fonksiyonları, göğüs kafesinin anatomisi ve eşlik eden kalp veya kalp-dışı hastalıklara bağlı olarak değişmektedir.

Küçük kesi kalp ameliyatının faydaları

Son yıllarda kalp cerrahisinde meydana gelen gelişmeler ve cerrahi aletlerin uygunluğunun artması ile ameliyatlar daha küçük kesilerden yapılabilmektedir. Bu sayede hastalarda;

Ameliyat sırasında meydana gelebilecek kanamalarda azalma

Göğüs kemiğindeki kesiye bağlı meydana gelebilecek olan komplikasyonlarda azalma

Daha hızlı iyileşme

Hastanede yatış süresinde belirgin azalma

Daha küçük iz kalması ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilebilmektedir.