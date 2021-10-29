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AP, AB Komisyonuna Dava Açtı

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AP, AB Komisyonuna Hukukun Üstünlüğü Konusunda Görevini Yapmadığı İçin Dava Açtı
AP, AB Komisyonuna Dava Açtı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Komisyonu, üye ülkelerin ortak bütçeden yararlanmasını AB hukukuna uyma şartına bağlayan düzenlemeyi uygulamaya koymaması nedeniyle dava etti.

AP'den yapılan yazılı açıklamada, Başkan David Sassoli'nin talebi üzerine söz konusu davanın AB Adalet Divanına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, koşulluluk mekanizmasına ilişkin düzenlemenin Aralık 2020'de kabul edildiği ve AB'nin, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye ülkelere ortak bütçeden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin verdiği ifade edildi.

"Ancak Komisyon şimdiye kadar bu mekanizmayı kullanmaktan kaçındı." ifadesi kullanılan açıklamada Sassoli'nin şu sözlerine yer verildi:

"AB Komisyonunun tutarlı bir şekilde hareket etmesini ve Başkan Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son Genel Kurul görüşmemizde söylediğini yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir."

AP Yasal İşler Komitesi 15 Ekim'de bu doğrultuda bir tavsiye kararı almıştı.

Polonya ve Macaristan'ın bazı eylemleri, AB içinde hukukun üstünlüğü tartışmalarını tetikliyor. Son olarak Polonya Anayasa Mahkemesi, AB anlaşmalarındaki bazı maddelerin ülkenin anayasasına aykırı olduğuna hükmetmişti.

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