  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

AP Başkan Yardımcısı, Katar’dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındı

» »
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili dahil beş kişinin Brüksel’de düzenlenen operasyonlarda Katar'dan rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınması, Avrupa’nın göbeğinde bomba etkisi yarattı.
AP Başkan Yardımcısı, Katar’dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, Katar’dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar adına lobi yaparak parlamento kararlarını etkilemekle suçlanan Kaili dahil 5 kişinin gözaltına alınması Brüksel'de şok etkisi yarattı. 44 yaşındaki Yunan Sosyalist milletvekili Kaili, Orta Doğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Dün düzenlenen operasyonlarda 16 konutta arama yapılırken Kaili'nin arkadaşı olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu bildirildi. Visentini ve gözaltına alınan diğer kişilerin İtalyan olduğu kaydedildi.

Belçika polisi, daha önce Brüksel'de yapılan aramalarda 600 bin euro nakit para bulunduğunu açıklamıştı. Yetkililer, olayın Avrupa'nın siyasi ve ekonomik kararlarını etkilemeye çalışan bir Körfez ülkesiyle bağlantılı olduğunu bildirmişti.

Operasyonlarda ele geçirilen telefon ve bilgisayarların da inceleneceği kaydedildi.

KATAR’DAKİ İŞÇİ HAKLARINI ÖVMÜŞTÜ

Yunan PASOK partisi, olay nedeniyle Eva Kaili'nin üyeliğini askıya aldı. 8 yıldır Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yapan Kaili daha önce Yunan televizyonunda tanınan bir spikerdi. Kaili, geçen ay Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih el Mahri ile görüşmüş ve Katar'ı “işçi hakları konusunda öncü ülke” olarak tanımlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Katar'la ilgili daha önce de uluslararası siyasi kararları etkilemek için önemli isimlere rüşvet ve pahalı hediyeler verdiği haberleri basına yansımıştı. Katar, Dünya Kupası inşaatlarında binlerce işçinin hayatını kaybetmesi ve LGBT hareketine yönelik yasaklar nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya‘da darbe planlayan Neo- Nazilere baskın07 Aralık 2022 Çarşamba 21:14
  • Almanya şokta: Darbeci Prens gözaltına alındı07 Aralık 2022 Çarşamba 18:35
  • Yunanistan’da muhalefet partisi lideri AİHM’e başvurdu07 Aralık 2022 Çarşamba 12:06
  • Almanya’da RSV Salgını: Çocuk Hastanelerinin Yoğun Bakım Üniteleri Doldu06 Aralık 2022 Salı 19:36
  • Almanya’nın en büyük finansal skandalı Wirecard davası başlıyor06 Aralık 2022 Salı 14:12
  • AB’den göçmenler için yeni adım! 5 başlık belirlendi05 Aralık 2022 Pazartesi 20:29
  • Almanya’da çevreci gruplardan eylem: Kendilerini yere yapıştırdı05 Aralık 2022 Pazartesi 19:24
  • Avrupa’da kara para operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı05 Aralık 2022 Pazartesi 16:55
  • Scholz: Yeni bir Soğuk Savaş’tan kaçınmalıyız05 Aralık 2022 Pazartesi 15:02
  • Yunanistan'daki "dinleme skandalı" iddiaları büyüyor: Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve gazeteciler04 Aralık 2022 Pazar 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti