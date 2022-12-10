AP Başkan Yardımcısı, Katar’dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, Katar’dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar adına lobi yaparak parlamento kararlarını etkilemekle suçlanan Kaili dahil 5 kişinin gözaltına alınması Brüksel'de şok etkisi yarattı. 44 yaşındaki Yunan Sosyalist milletvekili Kaili, Orta Doğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Dün düzenlenen operasyonlarda 16 konutta arama yapılırken Kaili'nin arkadaşı olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu bildirildi. Visentini ve gözaltına alınan diğer kişilerin İtalyan olduğu kaydedildi.

Belçika polisi, daha önce Brüksel'de yapılan aramalarda 600 bin euro nakit para bulunduğunu açıklamıştı. Yetkililer, olayın Avrupa'nın siyasi ve ekonomik kararlarını etkilemeye çalışan bir Körfez ülkesiyle bağlantılı olduğunu bildirmişti.

Operasyonlarda ele geçirilen telefon ve bilgisayarların da inceleneceği kaydedildi.

KATAR’DAKİ İŞÇİ HAKLARINI ÖVMÜŞTÜ

Yunan PASOK partisi, olay nedeniyle Eva Kaili'nin üyeliğini askıya aldı. 8 yıldır Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yapan Kaili daha önce Yunan televizyonunda tanınan bir spikerdi. Kaili, geçen ay Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih el Mahri ile görüşmüş ve Katar'ı “işçi hakları konusunda öncü ülke” olarak tanımlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Katar'la ilgili daha önce de uluslararası siyasi kararları etkilemek için önemli isimlere rüşvet ve pahalı hediyeler verdiği haberleri basına yansımıştı. Katar, Dünya Kupası inşaatlarında binlerce işçinin hayatını kaybetmesi ve LGBT hareketine yönelik yasaklar nedeniyle eleştirilerin hedefinde.