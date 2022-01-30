  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

AP Başkanı Roberta Metsola: Top Türkiye’ nin Sahasında

» »
AP Başkanı Roberta Metsola: Top Türkiye’ nin Sahasında
AP Başkanı Roberta Metsola: Top Türkiye’ nin Sahasında

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Başkanı Roberta Metsola, Fileleftheros gazetesinde bugün yer alan demecinde, Kıbrıs sorununun yanı sıra EastMed projesiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.

Habere göre, “Avrupa Halk Partisinden gelen bir politikacı olarak Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan aleyhindeki tehditlerini iyi biliyorsunuz. Tehditler tırmanıyor. Avrupa’nın Türkiye karşısındaki tutumunu sertleştirmesi gerektiğine inanıyor musunuz?” sorusuna Metsola şu yanıtı verdi:

“Ben herhangi bir siyasi grubun değil Avrupa Parlamentosu’nun tümünün başkanıyım. AB, ilkeleriyle birlikte istikrarlı ve tutumunda ise birlik içinde kalmalıdır. AB olarak, biz her zaman, ortaya konan tüm şartların buna izin vermesi halinde, daha pozitif ve iş birlikçi bir gündemle ilerlemeye hazırız. Bu anlamda da top istikrarlı bir şekilde Türkiye’nin sahasındadır.”

Metsola, “AB’nin güvenliği, Rusya’nın Ukrayna’daki faaliyetleri, EastMed projesiyle ilgili gelişmelerle vb. tehdit ediliyor. Bunlarla mücadele edilmesi konusundaki planınız nedir” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“AB’nin gerçek gücü ilkelerinde ve birliğindedir. Bu şekilde güvenilir kalıyoruz ve dünya çapında nüfuzumuz var. AB, ilkeleriyle birlikte istikrarlı ve tutumunda ise birlik içinde kalmalıdır. Avrupa Birliği, çoğu kişinin kabul etmek isteyeceğinden daha büyük bir güce sahiptir. Bunu akıllıca kullanmalıyız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Yolu Bağlantısında Yeni Adım30 Ocak 2022 Pazar 11:03
  • Mavroyannis: Kıbrıslı Türklere İstedikleri Veya İhtiyaç Duydukları Kadar Doğal Gazı Maliyet Fiyatına Vermeliydik29 Ocak 2022 Cumartesi 14:47
  • Askere Alma Ve Profesyonel Askerlik Başvurusu İçin 2 Yeni Platform29 Ocak 2022 Cumartesi 14:38
  • EDON Geleneksel Trodos Gezisini İptal Etti29 Ocak 2022 Cumartesi 14:23
  • Kasulidis’ ten Sonra Kusios da Geri Döndü29 Ocak 2022 Cumartesi 14:02
  • Rum Tarafı Barış Gücü Kararından Memnun29 Ocak 2022 Cumartesi 13:42
  • Sığınmak İçin Güney Kıbrıs' a Giden Lübnanlı Siyasiyi Hapsettiler29 Ocak 2022 Cumartesi 13:18
  • Güneyde 2 ölüm, 2 bin 587 vaka!28 Ocak 2022 Cuma 21:40
  • Kıbrıslı Türklerin Ödenmemiş Trafik Cezaları İçin Önlem Alınıyor28 Ocak 2022 Cuma 17:45
  • Güven Yaratıcı Önlemlere Fren28 Ocak 2022 Cuma 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti