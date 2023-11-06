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AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek Bağımsızlık Yolu ile Görüşme Gerçekleştirdi

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Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek Bağımsızlk Yolu’na ziyaret gerçekleştirdi
AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek Bağımsızlık Yolu ile Görüşme Gerçekleştirdi

 Kızılyürek ile yapılan görüşmede, Bağımsızlık Yolu’ndan Genel Sekreteri Umut Ersoy, Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade yer aldı.

Bağımsızlık Yolu’nda yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs’ta ve dünyada yaşanan olaylar ve gelişmeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türklerin daha görünür olması için ortaya konan eforun ve Türkçe’nin Avrupa dili olması için yapılan girişimler hakkında bilgi verildi. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan karma evlilik mağdurları konusunun da irdelendiği belirtilen toplantıda, karma evlilik konusunun ortak bir mücadele alanı olduğu vurgulandı.

 

Görüşmede yetkililer ayrıca ilerde işbirliklerin daha da artması, ortaklaşılan alanlarda birlikte hareket edilmesi niyetlerini de ortaya koydu.

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