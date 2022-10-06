AP Milletvekilleri Kızılyürek ve Georgiou: İsrail'in AB'nın gözleri önünde Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı "idari tutukluluk"

İsrail'de hapis edilen 30 Filistinli tutsak, İsrail hapishanelerinde hapis edildikleri gerekçesiyle açlık grevine girdiler.

Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Giorgos Georgiou, İsrail'in uyguladığı "idari tutukluluk" politikasıyla ilgili AB'ye yazılı bir soru yönelttiler.

Kızılyürek ve Georgiou sordukları önergede, İsrail'in Devlet Güvenliği bahanesiyle uyguladığı "idari tutukluluk" politikasını sona erdirmesi için Avrupa Komisyonu'na, İsrail'e, insan haklarını ihlal eden yasadışı "idari tutukluluk" politikasını sona erdirmesi için nasıl baskı yapacağını sorguladılar.

Filistinliler her gün, herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın, uluslararası hukuku ihlal ederek hapsediliyorlar. 2022'de Batı Şeria'da 1.500'den fazla Filistinli bu şekilde tutuklanırken, 800'e yakın Filistinli hâlâ adil yargılanmadan ve suçlamadan hapsediliyor; Ayrıca tıbbî yardım desteği verilmeyen tutuklular, psikolojik ve fiziksel işkenceye de maruz kalıyor.

İlaveten, 2002'den beri cezaevinde bulunan ve son zamanlarda sağlığı kötüleşip komaya giren 49 yaşındaki Nasır Ebu Hmeyd'in örneğine değinip, acımasızca ve yasadışı sorgulamaya maruz kaldığını ve cezaevlerinde tıbbî ihmâl nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşandığının altını da çizdiler. Testler, Nasır Ebu Hmeyd'in ölümcül kanserden muzdarip olduğunu ancak, İsrailli işgâl güçlerinin, testlerin, sonucunun her geçen gün daha da kötüye gittiği halde Nasır Ebu Hmeyd'e ihtiyacı olan bakımı sağlamadıklarını da hatırlattı.

Son olarak; Georgiou ve Kızılyürek, AB'ye gözaltına alınan Nasır Ebu Hmeyd’in acil haklarını ve özellikle de annesi tarafından görülme ve ziyaret edilme hakkını sağlamak için nasıl hareket etmeyi planladıklarını da önergelerine eklediler.