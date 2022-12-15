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AP milletvekilleri yolsuzluk karşıtı yeni önlemler talep etti

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) milletvekilleri, Belçika'da yürütülen AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının ardından şeffaflığın sağlanması ve yolsuzlukların engellenmesi için yeni önlem taleplerini içeren tasarıyı kabul etti.
AP milletvekilleri yolsuzluk karşıtı yeni önlemler talep etti

Fransa’nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısı, 2’ye karşı 541 oyla kabul edildi.

Şeffaflığı önleyen yasal boşlukların acilen doldurulması gerektiği vurgulanan tasarıda, durum açıklığa kavuşturulana kadar yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Katar ile ilgili vize serbestliği ve havacılık anlaşması gibi tüm yasal süreçlerin durdurulması, Katar’ın çıkarları için çalışan temsilcilerin AP’ye girişlerini sağlayan kartların geçici olarak iptal edilmesi istendi.

Milletvekilleri, AP’ye seçilen her siyasetçinin görevinin başında ve sonunda mal varlığı beyanında bulunmasını gerektiren sadece ilgili makamların erişimine açık bir sistem kurulmasını, beyanların ciddi iddialar durumunda da kontrol edilmesini talep etti.

Milletvekili maaşı dışındaki gelirler için şeffaflık, milletvekillerinin ve AP çalışanlarının dış kaynaklardan finansman edinmesine yönelik yasağa bağlılığın taahhüt edildiği tasarıda, milletvekillerine ve siyasi partilere üçüncü ülkelerden bağış yapılmasına AB genelinde yasak getirilmesi için çalışılacağı belirtildi, AB Komisyonunun bu amaçla yasal düzenleme hazırlaması istendi.

Tasarıda, AB kurumlarıyla yapılan lobi faaliyetleri gibi temasların kayıt altına alınmasını sağlayan “Şeffaflık Kaydı” adlı sistemin zorunlu hale getirilmesi ve kapsamının genişletilmesi, üçüncü ülkelerin uygunsuz faaliyetleri ve yolsuzluk davalarıyla ilgili bir soruşturma komitesi kurulması, şeffaflıkla ilgili ayrı bir komitenin hayata geçirilmesi de tasarıda yer aldı.

BELÇİKA’DAKİ SORUŞTURMA

Belçikalı makamların yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında geçen hafta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin, AP’nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili’nin partneri ve AP’de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti. 

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