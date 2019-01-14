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AP milletvekillerinden İngilizlere "Brexit’ten vazgeçin" çağrısı

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Avrupa Parlamentosu’na üye 100’u aşkın milletvekili imzaladıkları bir mektupla İngilizlere, Brexit’ten vazgeçme çağrısında bulundu.
AP milletvekillerinden İngilizlere "Brexit’ten vazgeçin" çağrısı

İngiltere’de Salı günü yapılacak olan Brexit oylaması öncesinde Avrupa Parlamentosu’na üye 100’den fazla milletvekili yazılı bir çağrıda bulunarak, Londra’nın Avrupa Birliği’nde kalmasını talep etti.

"Gelecek kuşakların menfaati açısından, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış kararınızı yeniden değerlendirmenizi rica ediyoruz" denen mektupta, İngiltere’nin ayrılık dilekçesini geri çekmesi durumunda, bundan büyük memnuniyet duyulacağı ve AB’nin reforme edilmesi ve iyileştirilmesi için birlikte çalışılacağı sözü verildi.

İngiltere’deyayınlanmak üzere kaleme alınan metinde ayrıca, İngiliz halkı ve siyasilerinin son 40 yılda birliğe yaptığı yoğun katkılara saygı duyulduğu belirtilerek, olası bir ayrılık durumunda "İngiliz arkadaşlarımızın bilgi birikimini ararız" denildi.

Mektubu imzalayan Avrupa Parlamentosu’nun Alman milletvekillerinden Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Peter Liese, söz konusu mektupla İngiltere halkına ve Avam Kamarası’ına bir mesaj vermek istediklerini dile getirdi. Liese, İngilizlerin Brexit’ten vazgeçmeleri durumunda bazı değişikliklere gidilmesinin gerekeceğini ancak bunun olası bir Brexit kararının uygulanmasıyla yaşanacak dev zarara kıyasla çok daha kabul edilebilir olduğunu ifade etti.

May’den oylama öncesi uyarı

İngiliz Parlamentosu‘nda Salı günü, Londra ile Brüksel arasında varılan Brexit anlaşması oylanacak. Siyasi çevreler anlaşmanın kabul edilmeme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise oylamaya katılacak milletvekillerini uyararak, anlaşmanın reddedilmesi durumunda Mart ayı sonunda Brexit’in düzensiz bir şekilde uygulanacağını ve bunun ekonomiye çok olumsuz etki edeceğini vurguladı. May, anlaşmanın reddi durumunda bir diğer seçeneğin de Brexit kararından vazgeçmek olduğunu dile getirdi.

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